Unhas cromadas são tendência! Veja 7 inspirações e como fazer

As unhas cromadas são a febre do momento entre as nail arts, estando entre as principais buscas do Google! O efeito brilhante dá um toque metalizado grunge ao visual, e está entre o favorito das celebridades, como Hailey Bieber, Dua Lipa e Kylie Jenner.

Mas, é possível fazer as unhas com efeito cromado de casa? Conversamos com Dani Trigas (@trigasnails), nail artist e fundadora do Studio Psycho, que já atendeu celebridades como Anitta e Duda Beat, sobre a tendência e, claro, também selecionamos 7 inspirações incríveis.

Como fazer as unhas cromadas em casa?

Com pó cromado

O efeito cromado pode ser feito facilmente de casa, mas a expert em unhas deixa claro que, em algumas técnicas, será necessário ter amais do que o esmalte: “Tudo começa com uma manicure em gel, ou seja, será necessário ter em mãos os preparadores de unha: desidratador, primer ácido, adesivador e, por fim, mas não menos importante, o esmalte de gel na cor desejada que ficará no fundo deste efeito cromado”.

Se você já tem unhas em gel, aplique uma camada de esmalte em gel na cor desejada e sele com as ajuda de uma cabine de LED: “Para o efeito cromado ou glazed donut, é necessário ter sim uma cabine de LED, preparadores, esmalte em gel, bem como o top coat, que é o produto que faz a selagem desse pó de efeito”. Após passar pela cabine, aplique o pó cromado na unha e finalize com uma top coat transparente.

Vale dizer que alguns pós cromados disponíveis no mercado afirmam funcionar sem a necessidade do esmalte em gel, e alguns cumprem o que prometem, mesmo que com um efeito menos espelhado.

Continua após a publicidade

Com esmalte espelhado ou sombra

Pois é, nem todos sabemos como fazer unhas em gel ou temos a cabine LED, mas isso não significa que não podemos atingir o efeito em casa!

“O esmalte espelhado com efeito semelhante ao pó cromado é o mais indicado para se utilizar em casa, pois não necessita do investimento em preparadores, pois esses esmaltes convencionais possuem solventes em sua fórmula, possibilitando a secagem sem uso de cabine”, explica Dani.

Para isso, prepare as unhas como de costume e aplique o esmalte espelhado. Simples assim! Mas, caso você não tenha esmaltes do tipo em casa, a nail artist também revela uma dica: ao invés de aplicar pó cromado, aplique sombra de olhos cintilante por cima do seu esmalte favorito e sele com uma top coat transparente.

7 inspirações de unhas cromadas

Francesinha invertida cromada

A francesinha, uma técnica clássica entre as nail arts, pode ser facilmente reinventada com o efeito cromado — e, claro, dando uma leve invertida! Moderno, e ainda assim delicado.

Cromado branco e elegante

Para além das unhas cromadas, as esmaltações brancas e delicadas estão com tudo, sendo cada vez mais procuradas na internet. Então, nada melhor do que unir ambas as tendências, não é mesmo?

Para reproduzir, aplique uma camada fina de esmalte branco, deixando o efeito quase translúcido.

Continua após a publicidade

Em seguida, aplique uma camada de pó cromado branco ou sombra cintilante branca nas unhas, e finalize com uma camada de extra brilho.

Efeito cromado rachado

Procurando por uma nail art no estilo grunge? Este efeito, que lembra pequenas rachaduras, é bonito e prático – e funciona com o pó cromado mesmo sem o esmalte em gel.

Unha espelhada

Se você não estiver no clima de nail arts elaboradas, aposte no visual 100% espelhado. Prateado e dourado são opções mais clássicas, mas ainda assim com toque futurista, e há a opção de ousar mais com versões coloridas.

Nail art cromada com estrelas

Essa é para quem está em busca de uma esmaltação mais divertida, mas ainda dentro da moda! Combine francesinhas com unhas completamente pintadas, e as estrelas pintadas em um tom mais suave que o de base.

Francesinha cromada

Não poderíamos deixar a francesinha clássica de fora! Vale apostar em suas cores favoritas, já que ela é discreta, mas ainda assim garante o toque moderno por conta do metalizado.

Francesinha cromada verde

O efeito cromado não precisa sempre se limitar ao prateado ou ao dourado, ele também pode ser divertido e colorido!