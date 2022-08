Sérum substitui o hidratante? Como usar o queridinho do mercado de beleza

O hidratante pode ser temido pelas mulheres com peles oleosas – e que, muitas vezes, o substituem pelo sérum. Mas, será que eles possuem a mesma função? Não é bem assim! O sérum e o hidratante são diferentes na composição, textura e também na absorção da pele.

“O sérum possui textura mais leve, sendo absorvido de forma rápida e fácil, enquanto o hidratante apresenta uma textura mais densa, pois apresenta maior quantidade de ceras e óleos em sua composição, ideal para peles maduras e mais secas”, inicia Maria Eugenia Ayres, especialista em Farmacologia Clínica. Sendo assim, o sérum é indicado para peles mais oleosas e/ou mistas justamente por sua textura ser mais leve.

Afinal, o que é sérum?

Os séruns são veículos e podem ter inúmeras funções dependendo do ativo de sua composição – para além da hidratação. Entre as opções mais conhecidas no mercado, encontramos séruns despigmentantes, com ação antienvelhecimento, para renovação celular e antioxidante.

“Eles têm uma textura que permite uma alta concentração de ativos na fórmula com excelente absorção, indicado para todos os tipos de pele, em especial as oleosas”, explica Maria Eugenia. Isso porque o sérum não contém ceras e óleos em sua composição e, assim, não oclui a pele.

Continua após a publicidade

Por conta de sua textura leve, o sérum facilita a rotina de beleza por ser altamente fluido e rapidamente absorvido pela pele. “Ele hidrata sem deixar a pele oleosa. Sua consistência leve e fluida promove a hidratação e a iluminação, o que contribui na diminuição das rugas e no rejuvenescimento da pele”, afirma.

Quando e como usar sérum?

De acordo com a farmacêutica, o sérum pode ser utilizado duas vezes ao dia. “Pela manhã, após realizar a limpeza da pele, aplique algumas gotinhas de sérum, espalhando suavemente com as mãos. Em seguida, aplique o protetor solar.” Já pela noite, ele deve ser utilizado após a remoção da maquiagem e limpeza da pele.

“Por fim, aplique o sérum de tratamento específico ou de hidratação”, ensina.

Nos dois momentos, o sérum deve ser aplicado antes de produtos mais emolientes, como cremes ou loções.