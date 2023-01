Glowy e glossy makeup: aprenda o efeito molhado queridinho do TikTok

Tchau, tchau, matte! Bem-vindo glowy makeup. Nos últimos anos, a tendência da maquiagem matte e oil-free dominou os mercados de beleza, mas, ultimamente, ficou notável a ascensão da pele glow com efeito molhado. Desde antes da pandemia, diversas marcas previram o retorno dessa tendência e lançaram produtos, que vão das bases aos primers com textura mais luminosa, visando ter posição de vanguarda e inovação. Essa técnica voltou com tudo em 2022, desde que a ‘clean girl aesthetic’ dominou o Pinterest, e tende a ser a principal trend para esse novo ano. Por isso, a revista CLAUDIA conversou com a maquiadora Auxi Santana (@auxi.santana) e preparou um passo a passo de como fazer essa pele glow queridinha nas redes sociais.

Prepare sua pele

Preparar a pele é essencial para ter uma pele iluminada. A skincare é um dos passos principais. De início, é importante aplicar uma bruma hidratante e em seguida, um iluminador líquido ou em creme no rosto. Ao secar, passar o primer apenas nas áreas em que os poros estão aparentes. “Como o nome já diz, glow é brilho, e frescor. Uma pele saudável”, aponta a especialista.

Em seguida, aplique uma base fluida e, para uma cobertura mais natural, utilize um pincel duo-fiber ou uma esponjinha úmida. É importante que a base não tenha acabamento matte, busque por bases glow.

Produtos e dicas essenciais para manter o efeito glossy

A maquiagem glow pede por produtos que ajudem a trazer essa iluminação natural. Portanto, abuse dos produtos cremosos: eles são os mais indicados para essa técnica, pois trazem uma textura mais “molhada”. Blushs e contorno em creme, gloss e sombras luminosas, em gel ou com efeito molhado são boas apostas.

Uma dica é iluminar os pontos altos, assim trazendo um frescor e uma iluminação natural à pele. Outro ponto importante é que a técnica não funciona para quem quer uma cobertura mais alta.

Só tenho base matte, e agora?

Caso você queira dar um acabamento glow para sua base matte, pode transformá-la misturando-a com um diluidor para maquiagem ou com seu hidratante de preferência.

Existe algum pó que não matifique a pele ao finalizar o make?

Os pós com iluminação podem ser uma boa aposta para finalizar esses tipos de pele. Em seguida, aplique uma bruma ou água termal para manter o aspecto molhado. Deixe secar naturalmente.

Como fazer a pele glow sem parecer oleosa?

Se sua pele é oleosa e você tem medo de apostar na pele glow, existe uma solução. Para isso, é recomendado utilizar o iluminador só nos pontos altos do rosto, como têmporas, pontinha do nariz e contorno dos lábios (arco do cupido), e aplicar pó apenas nas áreas de maior oleosidade, como a zona T.