Ghoul Girl: Estética gótica que faz sucesso entre as famosas

O que Bella Hadid, Julia Fox, Kylie Jenner e Wandinha Adams têm em comum? A estética de gótica descolada, intitulada ghoul girl pelos trendsetters nas redes sociais. Os cabelos escuros, sobrancelhas finas, ou descoloridas, maçãs do rosto bem contornadas, boca nude e o olhar marcante são traços dessa beleza com referências góticas.

Essa moda foi popular nos anos 1990, e Angelina Jolie foi uma das precursoras do estilo. Os filmes da época, Drácula de Bram Stoker (1992), Entrevista com Vampiro (1994), Jovens Bruxas (1996) e A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça (1999), também tinham tudo a ver com a atmosfera gótica.

Mas o que significa ghoul? A explicação é um pouco sombria, na mitologia árabe é o nome de um monstro canibal, um demônio. É comum ouvir essa nomenclatura em séries como Supernatural, nos jogos The Witcher, Warcraft e também em mangás como Tokyo Ghoul.

Atualizando essa estética temos A Colina Escarlate, de Guillermo del Toro, O Pálido Olho Azul, recente lançamento da Netflix com Christian Bale, e a série Wandinha. Estrelada por Jenna Ortega, a protagonista sintetiza bem a vibe de ghoul girl com a mãe Mortícia, interpretada por Catherine Zeta-Jones.

A obsessão pela personagem não foi por acaso: assim que o programa estreou, o rosto de Jenna Ortega estava em todos os lugares. As pessoas queriam saber quais produtos de beleza, roupas e sapatos eram usados em Wandinha. Não só a série originou esse movimento, o crescimento dos filmes de terror também entra nessa, a atual rainha do grito, Mia Goth (de X: A Marca da Morte e Pearl), é outra referência de celebridade gótica, apesar de ter os cabelos claros.

Inclusive, a estética pavimentou seu caminho gradualmente. O estilo sensual e cores escuras está presente no visual de Alexa Demie, que também se tornou uma obsessão quando Euphoria surgiu. No entanto, o glitter e as makes gráficas foram o que fizeram a série se sobressair no quesito beleza.

Fato é, o reflexo desta onda gótica não se limitou apenas à internet, as ghoul girls estão nas passarelas. O estilo ganhou uma versão grunge suavizada nos desfiles da Paco Rabanne, Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton e Tom Ford, durante as semanas de moda de primavera/verão 2023.

A cor preta é a que domina o look goth girl, com bastante volume e transparência. A estética veio através das roupas e das maquiagens, com olhos caprichados, bem marcantes. Com direito a esfumado, delineados gráficos e lápis borrado, com uma pegada de quem não tirou toda make, dormiu e acordou fabulosa.

Com esse digno boom, temos celebridades e influenciadoras seguindo o estilo. Kylie Jenner, Julia Fox, Bella Hadid, Nicola Petz Beckham, Gabbriette Bechtel e Amelia Gray são nomes das que aderiram à estética, que segue firme e forte especialmente no Tiktok.

Se as redes sociais estavam sendo dominadas pela estética clean girl, que vem atrelada a diversas problematizações, as ghoul girl mostram que existe um outro lado da moeda, além de resgatarem um estilo que foi bastante popular nos anos 1990. Chegou a vez das góticas suaves!