Enxoval: qual a quantidade ideal de roupa de cama e toalhas?

Como está a aparência da sua roupa de cama e das toalhas? É preciso renovar o conjunto? Ou você acredita que faltam opções no armário? Muitas dúvidas podem acompanhar quem está indo morar sozinho pela primeira vez e até aqueles com bastante experiência no cuidado com a casa. Para ajudar a respondê-las, conversamos com a equipe da Casa Riachuelo que mapeou os itens indispensáveis para ter, a quantidade ideal e como cuidar. Confira o guia completo abaixo!

O que tem um enxoval completa?

Jogo de cama

O ideal para você montar uma cama bacana é adquirir um jogo de cama triplo, que consiste em um kit com duas fronhas, um lençol de cima (sem elástico) e um lençol de baixo (com elástico). Mas se preferir, você também pode adquirir cada peça separadamente. Dê preferência para peças com fibras naturais, como algodão ou linho.

Travesseiro

Escolher o melhor travesseiro para cada tipo de pessoa é fundamental, porque a maneira como dormimos pode variar muito. Por isso, analise como dorme e depois pesquise as opções de travesseiros disponíveis no mercado para você fazer a escolha correta. Pensando numa cama posta, recomendamos o uso de quatro travesseiros para fazer uma composição bem completa.

Manta

As mantas são ótimas aliadas para o dia a dia. Possuem um toque extra macio e ainda complementam a decoração da sua cama.

Kit colcha

Além de serem itens decorativos, as colchas transformam seu quarto em um ambiente ainda mais aconchegante para o dia a dia. É um item versátil, pois possui estampas variadas e uma vasta cartela de cores.

Duvet

Sabemos que muitas pessoas amam edredom, mas fazer a manutenção dele nem sempre é tão simples. Pensando nisso, indicamos o duvet, que nada mais é do que uma capa para o edredom.

É um item leve, fácil de lavar e de guardar, ocupando pouco espaço no armário. É uma ótima opção para deixar sua cama ainda mais aconchegante e também variar as opções de decoração.

Complementos para cama

Além dos itens listados acima, indicamos alguns complementos: pillow top, para aumentar a vida útil e conforto do seu colchão, capa de travesseiro e capa de colchão.

Toalhas

Sempre recomendamos as toalhas 100% algodão, isso porque elas possuem alta absorção, alta durabilidade e um toque extra macio. Para montar um enxoval de banho, indicamos jogos que já contemplam toalhas de banho, toalhas de rosto e até toalha de piso. Se preferir, você também pode adquirir esses itens separadamente.

Roupão

Além de serem peças versáteis, são ótimos aliados para momentos de relaxamento e pós-banho. Indicamos modelos 100% algodão para pós-banho e o modelo fleece para os dias mais frios, já que são quentinhos e com toque peluciado.

Enxoval: quanto devo ter de cada item?

Quantidade ideal de roupa de cama

3 jogos de cama (4 peças)

4 travesseiros

2 colchas

1 edredom

2 duvets

1 manta

1 pillowtop (opcional)

1 saia para cama box (opcional)

1 protetor de colchão (opcional)

Quantidade ideal de roupa de banho para duas pessoas

6 toalhas de banho

6 toalhas de rosto

3 tapetes de banheiro ou toalha de piso

3 toalhas de lavabo

2 roupões

Como conservar roupas de cama e banho

Realize a troca dos produtos no tempo adequado

É preciso realizar a troca dos itens de cama e banho semanalmente. Mudar com frequência maior ou menor pode acabar prejudicando a sua conservação.

Atenção para cada tipo de tecido

Observe qual o tecido do seu produto para realizar a limpeza correta. Leia as orientações de lavagem indicadas nas etiquetas internas, esse cuidado evitará surpresas futuras e você fará a manutenção da forma adequada.

Exposição ao sol

No momento da secagem das peças, se atente ao tempo de exposição ao sol, isso porque em um tempo de exposição muito prolongado, os raios solares queimam a peça e degradam as fibras do tecido, causando um aspecto duro e encolhido.

Armazenamento correto

Ao finalizar a lavagem e secagem, armazene seu produto dobrado em um lugar seco e sem umidade. De preferência faça pilhas deles, isso facilitará a troca da roupa de cama e ainda evitará a degradação dos tecidos.

