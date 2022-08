Carbonara, quiche, farofa e outras receitas para celebrar o Dia do Bacon

O Dia do Bacon é celebrado no dia 31 de agosto, próxima quarta-feira, e a data pode (e deve!) ser comemorada com receitas elaboradas para se esbaldar em casa!

Além do clássico hambúrguer, o bacon dá um sabor a mais em receitas do dia a dia e também preparos especiais com cara de happy hour. Abaixo você confere receitas imperdíveis para incluir bacon e variar o cardápio da semana. Tem quiche, carbonara, cachorro-quente e até drink!

Um clássico italiano, o Negroni ganha toque exótico na receita com bacon.

Aprenda a fazer essa quiche recheada com uma combinação perfeita de sabores!

Um clássico italiano fácil de fazer e perfeito para um almoço ou jantar especial.

Que tal um lanchinho? Este cachorro-quente ganha mais sabor com o bacon.

Irresistível, este prato típico é de dar água na boca com seus vários sabores e temperos.

Perfeito para um dia de frio, o angu cremoso fica ainda mais saboroso com cubinhos de bacon.

Saborosa e com temperos irresistíveis, essa farofa acompanha bem carnes e outros pratos principais.

Batata e bacon formam o casamento gastronômico perfeito! Aprenda essa receita prática.

Essa receita é uma opção para deixar o almoço do dia a dia mais gostoso.

Batata gratinada e ainda com bacon? Temos aqui uma receita irresistível para um final de semana.

Perfeita para impressionar à mesa, essa receita é imperdível para os amantes de queijo.

Nhoque tem sabor de domingo e com esses ingredientes tem sabor ainda mais especial!

Um clássico para servir para a família no domingo!

