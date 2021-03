Baião de dois com feijão manteiguinha e vinagrete de maxixe

Modo de preparo

Para o vinagrete

6 maxixes picados

10 pimentas biquinho picadas

1 cebola pequena picada

Suco de 2 limões

1 fio de azeite

Cebolinha e sal a gosto

Para o baião de dois

400 gramas de carne-seca

150 gramas de queijo de coalho cortado em fatias finas

3 colheres (sopa) de manteiga de garrafa

150 gramas de bacon

1 cebola média picada

Pimenta-do-reino a gosto

4 dentes de alho amassados

250 gramas de calabresa

3 pimentas-de-cheiro

250 gramas de feijão manteiguinha cozido

2 ½ xícaras de arroz cozido

Salsinha e coentro a gosto

Prepare o vinagrete Em um bowl, misture todos os ingredientes e reserve. Prepare o baião de dois Deixe a carne-seca mergulhada em água de um dia para o outro para dessalgar. Transfira para a panela de pressão e acrescente água até cobrir. Cozinhe por 30 minutos ou até ficar macia. Retire e desfie, descartando o excesso de gordura. Reserve. Aqueça uma frigideira funda e grelhe o queijo coalho em fogo médio até dourar. Retire e reserve. Na mesma frigideira, coloque a manteiga e refogue o bacon junto com a cebola, a pimenta e o alho. Junte a calabresa e a carne-seca desfiada. Acrescente a pimenta-de-cheiro, o feijão, o arroz e misture bem. Finalize com o queijo coalho, a salsinha e o coentro. Sirva com o vinagrete.

*Receita da culinarista Amanda Vasconcelos (Bolovo de baixaria, taça da felicidade e outras receitas típicas do Acre)