Do cold brew ao bolo vulcão: receitas imperdíveis para um brunch em casa

Pela flexibilidade de ser um meio-termo entre o café da manhã e o almoço, o brunch conquista cada vez mais adeptos. Nessa refeição (que vai do início da manhã e não tem pressa para terminar) vale incluir cafés mais elaborados, a exemplo do cold brew, e até pratos fartos, como uma panelinha de ovos e molho de tomate.

Especialistas em fazer um bom pão fermentado, a equipe da Slow Bakery compartilhou com CLAUDIA os segredos (e as receitas!) de suas receitas mais requisitadas para o hora do brunch. Veja abaixo os preparos compartilhados pelo padeiro Rafa Brito Pereira:

Vietcong (cold brew com leite condensado)

Perfeita para quem prefere uma bebida com dulçor, a vietcong leva leite condensado feito de forma artesanal, veja o passo a passo da receita.

Switchel (refresco de gengibre orgânico)

O switchel faz as vezes de um refrigerante e é feito com com vinagre, mel e gengibre. Aprenda aqui a fazer.

O cold brew é um café preparado a partir de infusão a frio, com controle preciso de tempo e temperatura. A versão da Slow Bakery é feita com grão Piatã da Bahia e leva 16 horas para ficar pronta. Veja aqui o passo a passo.

Já a panelinha é uma receita prática, feita numa panela só, preparada com molho de tomate, ovo e mix de cogumelos – confira aqui.

Continua após a publicidade

Fácil de fazer, esse preparo com tomates assados vai bem a qualquer hora do dia. Veja aqui como fazer.

Francesinho (croissant com presunto e mostarda)

Aprenda aqui a dar um upgrade no tradicional croissant com uma receita que leva mostarda caseira.

Um clássico francês, a Croque Madame deixa qualquer brunch mais especial – confira o passo a passo da receita.

Bolo vulcão de chocolate e Mocha (café com espuma de leite e ganache de chocolate)

Ótimo para acompanhar um café com leite, o bolo vulcão ganha textura cremosa com a ganache (veja aqui).

O mocha também leva ganache na receita, uma ótima pedida para adoçar o dia. A receita você confere aqui.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.