Dia da Terra: atitudes sustentáveis para adotar no dia a dia

Todos os anos, o 22 de abril celebra o Dia Mundial da Terra. A data tem a intenção de reforçar a luta em defesa do meio ambiente e promover conscientização sobre a importância da preservação da natureza e ampliação da educação ecológica. Para tornar o debate mais efetivo, é preciso incluir um olhar cotidiano e adotar atitudes sustentáveis no dia a dia.

O colapso do meio ambiente já pode ser notado pelas mudanças bruscas de temperatura causadas pelo aquecimento global, destruição de biomas, extinção de espécies… Um exemplo claro é o Dia de Sobrecarga da Terra, um indicador que marca anualmente quando a humanidade consumiu todos os recursos naturais que nosso ecossistema pode renovar em um período de 365 dias. O chocante é que ele está, gradativamente, se precipitando. Em 2022, por exemplo, aconteceu no dia 28 de julho.

Quer fazer a diferença? Então prepare-se, porque a decisão requer mudança de rotina e inclusão de hábitos. A bióloga, pós doutorada do Centro de Conservação e Sustentabilidade do Smithsonian, criadora do Via Fauna e finalista do prêmio Claudia em 2019 Fernanda Abra afirma que todos podemos ajudar: “Acham que é coisa de cientista, de organizações muito grandes, mas são nos pequenos detalhes que a gente pode ter atitudes sustentáveis”, defende.

A importância de ter atitudes sustentáveis

A mestra em Ciências Biológicas com ênfase em genética e biologia evolutiva e bioantropologia pela UPM e USP Mariana Inglez afirma: “É importante adotar atitudes sustentáveis no dia a dia já que mudanças profundas e estruturais só serão possíveis a partir de uma conscientização coletiva e de uma prática que dialogue com essa consciência ambiental”.

Para sairmos do óbvio “apague a luz e desligue a torneira”, reunimos algumas atitudes sustentáveis que fazem a diferença.

Mudança no guarda-roupas e no consumo da moda

A indústria têxtil é a segunda mais poluente do mundo e as labels de fast-fashion estão cada vez mais presentes no mercado. Os brechós e plataformas de second hand podem ser fundamentais para um consumo de roupas mais sustentável. “Reutilizar é o caminho porque vai na mesma linha de evitar desperdício. O que não te serve mais não precisa ir para o lixo se estiver em boas condições de uso”, diz Inglez.

Para a bióloga, procurar por tecidos com tingimentos naturais e peças feitas à mão feitas por pequenos empreendimentos também impacta positivamente . “Por que não buscar por produções de mulheres negras, mães solo e outros grupos que já têm a preocupação da sustentabilidade agregada às suas marcas e garantir também o impacto social de inclusão?”, endossa Mariana Inglez.

Selecionar melhor o que adquirir e montar um armário cápsula também se tornou uma atitude mais sustentável. Jóias e acessórios também precisam de atenção especial. O recente escândalo da terra indígena Yanomami sobre ouro vindo de garimpos ilegais evidenciou práticas insustentáveis: “Em todo o globo, minerações causam impacto ambiental e social gigantesco, levando à destruição do território de povos tradicionais e alteração de seu estilo de vida, além de recorrentemente ser dependente de trabalhos análogos à escravidão”.

Optar por cosméticos eco-friendly

Optar por cosméticos mais naturais e veganos faz parte dos 10 mandamentos da sustentabilidade. Mais uma vez, estamos considerando a cadeia de produção com menor impacto ao meio ambiente. “Embalagens ecológicas ou inclusive completamente biodegradáveis, como as opções de shampoos e condicionadores em barra, sem plástico, também são escolhas acertadas”, aponta Mariana.

Ela também conta que devemos nos atentar para selos como “cruelty free” e que indiquem se tratar de produto orgânico. Olhar para a composição desses cosméticos é uma boa forma de não errar. “Se você não entender ou conhecer nenhum dos ‘ingredientes’ que compõem o produto, grandes chances de não ser um produto sustentável e saudável”, justifica.

Transportes alternativos e menos poluentes

Continua após a publicidade

Segundo o relatório Transport and Climate Change Global Status Report (Situação Global do Transporte e Mudança Climática Global), estudo elaborado por 40 organizações internacionais, os transportes são responsáveis por 25% das emissões globais de carbono, sendo os carros agentes de 45% dessas emissões e os ônibus apenas 5%. Nesse sentido, optar por criar um rodízio que intercale os meios de transportes utilizados no dia a dia para o trabalho, faculdade ou responsabilidades rotineiras pode ser uma atitude notável.

“Sem dúvida alguma, o transporte público vem em primeiro lugar. É preciso encarar que nem todo mundo conseguiria ou gostaria de se locomover usando bicicletas e que carros elétricos ainda não são uma realidade por aqui“, conta Mariana. “É fundamental entendermos que demandar um transporte público de qualidade é responsabilidade de toda a sociedade, mas ainda é um problema que parece importar apenas à parcela da população”, acrescenta.

Troque o absorvente convencional por absorventes sustentáveis!

Você sabia que, de acordo com o Instituto Akatu, durante a vida uma mulher pode gerar aproximadamente 200 quilos de lixo menstrual? Para solucionar essa questão, surgiram diversas alternativas para substituir os absorventes convencionais. Entre eles estão o coletor menstrual, o absorvente de pano, o disco menstrual e as calcinhas absorventes.

É claro que em um país tão desigual como o Brasil, onde a pobreza menstrual é uma realidade e muitas mulheres sequer têm acesso aos absorventes comuns, pensar em maneiras de substituí-los parece puro luxo, mas a verdade é que eles podem ser muito mais acessíveis e econômicos. Confira algumas opções:

Dietas sustentáveis e mudanças nas compras de supermercado

A alimentação, além de poder ser uma atitude sustentável, também é um ato político. De acordo com Abra, é preferível que sua dieta seja majoritariamente à base de vegetais, grãos e legumes, que além de serem saudáveis e atuarem como reguladores do organismo, também contribuem com a diminuição do consumo de carne. “Não é necessário interromper o consumo de carne, mas a redução é recomendável, tanto pela perspectiva ambiental, quanto de saúde”, aponta Fernanda.

Dar preferência por produtos in natura, locais, orgânicos e que venham da agricultura familiar também é uma atitude interessante e ecológica.

Além disso, manter o olhar atento à redução de plástico na hora das compras é necessário. Prefira a compra de produtos sem embalagens e recipientes plásticos ou envoltos por produtos biodegradáveis. “Uma dica é optar por redes de tecido e embalagens de papel, onde podemos colocar os alimentos para a etapa da pesagem, e depois de passar pelo caixa, acondicioná-los na sacola retornável”, aconselha.

A aderência de sacolas retornáveis também reduz a produção de lixo, e consequentemente, o consumo desse material. “Uma sacola retornável é muito mais resistente que uma sacola plástica e as pessoas devem criar o hábito de levá-las ao supermercados”, ressalta a especialista.

Por qual atitude sustentável você vai começar para fazer a sua parte no Dia Mundial da Terra?