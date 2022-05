Para garimpar: brechós e bazares de SP que você precisa conhecer

Há quem tenha seus preconceitos mas, cá entre nós, bazar e brechó é tudo de bom! Claro que é necessário garimpar bem para achar as peças que combinem com o seu estilo – mas convenhamos que é a parte a mais legal do processo. E acertando nos looks, você consegue renovar seu guarda-roupas gastando bem menos comparado à peças novas de fast fashions.

Antes de te indicar os locais, precisamos te explicar a diferença entre brechó e bazar. O primeiro tem uma curadoria de peças maior – elas são setorizadas e o garimpo se torna mais fácil. O preço costuma ser maior por conta desse olhar mais apurado na triagem das roupas. Já o bazar geralmente tem uma entidade por trás onde o valor das peças é revertido para a caridade, os preços costumam ser menores e a procura pelos itens é mais direcionada ao cliente.

Veja também: 5 marcas nacionais dirigidas por mulheres que você precisa conhecer

E se até agora só conseguimos elencar pontos positivos, saiba que é isso mesmo: para completar, te damos ainda mais dois, que são o consumo consciente e saber de onde a peça que você está levando para casa veio. Agora vamos para o ponto que te fez abrir essa matéria e bora para as compras:

Manequim brechó

Esse fica localizado em São Caetano do Sul, no ABC paulista, e tem a curadoria de Andreia do Carmo, que é styling e consultora de moda. O local é especializado em moda vintage/retrô e atende apenas com hora marcada via direct no Instagram.

Acervo das Anjas

Que tal comprar boas peças e ainda viajar para Paris sem sair do Brasil? O Acervo das Anjas tem curadoria feita por três mulheres pretas que entendem muito bem de moda: Márcia dos Anjos, modelo e pedagoga, é quem faz os garimpos franceses e parisienses, a pedagoga Lívia Anjos usa sua criatividade multifacetada para fazer os garimpos aqui do Brasil e, por fim, a multiartista Heleonora Pinheiro, que tem a grande missão de fazer com que o brechó seja acessível para todos os corpos. Para reservar suas peças mande e-mail para: acervo.dasanjas@gmail.com.

Continua após a publicidade

Bazar Samburá

Agora se além de ajudar o nosso planeta, você também quer ajudar alguma ação social como a AACD (Teleton), que apoia crianças com necessidades especiais, o Samburá é o lugar perfeito! Lá você encontra roupas, além de uma variedade de objetos e itens para casa. O local fica próximo da estação AACD do servidor, linha lilás do metrô, rua Uruana, altura do número 81.

ASA Brechó

A ASA é uma instituição de caridade que ajuda crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social e toda a verba arrecadada na venda de roupas e outros produtos é revertida para ações sociais. O brechó fica localizado na rua Pinheiros, 972, em São Paulo.

Mercatudo Casas André Luiz

Esse bazar tem como objetivo reverter toda a renda arrecadada nos produtos em atendimentos gratuitos para pessoas com necessidades especiais. Nele é vendido desde roupas até artigos de utilidade para casa e cotidiano. Tem várias unidades em São Paulo. Uma delas fica localizada na rua Ezequiel Freire,732, em Santana. Ah, também tem loja virtual, viu? (Clique aqui).

Unibes Bazar

A Unibes trabalha mudando vidas através da educação e capacitação. Toda renda arrecadada no bazar é voltada ao apoio de crianças, adolescentes, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Tem loja online (Clique aqui) e físicas, uma delas no Brás, Avenida Celso Garcia, 165, em São Paulo.