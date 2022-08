Pobreza menstrual ainda acomete 28% da população feminina de baixa renda

Cerca de 300 pessoas, entre meninas de 13 a 16 anos e famílias da região, participaram neste domingo (28) de uma roda de conversas sobre pobreza menstrual e saúde íntima feminina, em Manaus.

O encontro, que aconteceu na Escola Estadual Olga Falcone (zona oeste da cidade), teve participação de Thelma Assis, médica e influenciadora.

“Como médica fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com jovens que estão em fase de desenvolvimento e descobertas. É muito importante falar sobre saúde íntima feminina, especialmente menstruação, sem tratá-la como um tabu”, disse Thelminha em uma roda de conversas com outros especialistas, como a ginecologista Zélia Maria Campos, a socióloga Andreia Schroeder e a psicóloga Cássia Cardoso.

Thelma Assis é uma das embaixadoras da campanha #EuSouMinhasEscolhas, do sabonete íntimo Dermafeme, que traz a narrativa sobre o direito das mulheres de igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação.

A ação relaciona esse direito ao tema da pobreza menstrual, que acomete 28% da população feminina de baixa renda em todo o país. O problema reflete diretamente na saúde, vida profissional e inclusive, na educação de meninas e mulheres no Brasil, afetando a desigualdade de gênero – confira uma reportagem completa sobre a pobreza menstrual.

“Estar bem com você mesma não é um processo que acontece de um dia pro outro. Se eu disser que eu nunca fiquei triste, que eu nunca chorei por alguém ter duvidado de mim ou por uma porta que se fechou – e foram várias portas que se fecharam –, eu estaria mentindo. Mas eu pensava que vida eu só tenho essa pra me valorizar, me cuidar, e foi assim diariamente, erguendo a cabeça, para chegar nessa autoestima que eu quero que vocês tenham também”, compartilhou ainda Thelma durante o evento.

O presentes também falaram ao público sobre gravidez na adolescência, pobreza e saúde menstrual e sobre o direito de acesso a absorventes higiênicos. A iniciativa faz parte da ação “Eu sou minhas escolhas”, realizada pela Dermafeme em parceria com a ONG Plan International e o Grupo Dadivar (ONG fundada por Enzo Celulari).