11 ativistas climáticas para você acompanhar nas redes

As mulheres são um dos grupos mais afetados pela crise do clima, mas também as protagonistas de diversas ações e soluções em seus territórios. Nas redes sociais, elas compartilham informações, rotinas, reflexões e muito conteúdo para engajar e qualificar o debate sobre diversos temas, como justiça climática, desmatamento, racismo climático, adaptação, juventude, direitos humanos e mais. Prepare o follow:

Ecofeminista negra e advogada, Marina é doutoranda e mestra em Sociologia e Direito e coordenadora de Política Climática e Engajamento no Instituto Clima e Sociedade (iCS). Suas áreas de pesquisa concentram temas como território, identidade, meio ambiente, saúde do trabalhador, gênero e relações étnico-raciais. Obviamente, ela compartilha reflexões e conteúdos sobre esses temas em suas redes.

Camilla Marinho é fundadora do Instituto Caburé, que trabalha em prol do desenvolvimento social e ambiental de comunidades tradicionais do nordeste brasileiro. Em seu perfil, a ativista e consultora ESG compartilha vídeos, fotos e insights sobre a valorização das culturas brasileiras, a importância de proteger os biomas costeiros e ainda como ensinar sobre meio-ambiente para as crianças.

A jornalista e pesquisadora Andreia Coutinho é a idealizadora, produtora e coordenadora do estudo Quem precisa de justiça climática no Brasil?, lançado recentemente pelo Grupo de Trabalho Gênero e Clima, da entidade Observatório do Clima. Em seu Instagram, ela compartilha sobre justiça climática e racial e outros assuntos interseccionais, como a transição energética justa.

Internacionalista, Renata é fundadora e diretora da EmpoderaClima, organização global baseada no Brasil que aborda as questões de gênero no clima sob a perspectiva do Sul Global. Além disso, ela faz mestrado em Políticas Públicas na Harvard University, com enfoque para políticas de adaptação climática, o que rende alguns compartilhamentos em seu perfil de como é a rotina acadêmica e a agenda internacional das pautas de mudanças climáticas.

Se você entrar no perfil da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) ou do Fridays for Future, é provável que veja Samela por lá. Ativista e comunicadora, ela usa suas redes para falar sobre o protagonismo indígena na defesa da Natureza, e também para reivindicar as demandas dos povos originários.

Não é segredo que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo, mas existem mulheres que estão mudando esse cenário. Uma delas é Eloisa, que é professora, ativista e diretora do Instituto Febre, que une gênero e clima na hora de pensar nas mudanças para o setor do vestuário. Em seu Instagram, ela fala sobre os desafios da indústria e reflete sobre as intersecções das mulheres que fazem nossas roupas com a crise climática.

Laila é comunicadora socioambiental e atriz (talvez você já tenha visto o rosto dela em Malhação). Autora do livro Manual para super-herois: o início da revolução sustentável, ela usa seu perfil para abordar de forma leve e bem humorada, porém nada superficial, temas que envolvem desmatamento, poluição, proteção das águas e lixo zero.

Chilena radicada no Brasil, Paulina é uma das pioneiras no jornalismo ambiental. Apresenta o podcast Vozes do Planeta, faz parte da Liga das Mulheres Pelos Oceanos e co-produziu o documentário Mulheres na Conservação, recém lançado. Em seus perfis no Twitter e Instagram, ela compartilha conteúdos sobre meio-ambiente e mudanças climáticas, além de suas viagens pelo país e pelo mundo cobrindo esses temas.

Narubia é artista e Secretária de Estado dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins – a primeira indígena a ocupar esse cargo no estado. Em seu perfil, ela mostra sua rotina na profissão, aliando os conteúdos com a realidade, demandas e luta dos povos indígenas.

Ativista socioambiental, Jahzara faz parte faz parte do Fridays for Future e fala sobre como as mudanças climáticas afetam as periferias do Brasil, linkando o tema com o racismo ambiental e justiça climática.

Paraibana, Mikaelle busca levar as pautas do nordeste para a agenda climática, inclusive em suas redes sociais. Fez isso nas duas últimas Conferências das Partes (COPs), enquanto ativista de pautas que tangem juventude, raça, mudanças climáticas e transição energética.