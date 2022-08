8 marcas de calcinhas absorventes sustentáveis para conhecer

Atualmente, muitas mulheres já têm consciência do quanto absorventes menstruais descartáveis são prejudiciais ao meio ambiente, gerando uma quantidade excessiva de lixo no planeta.

Com essa conscientização maior em relação a geração de lixo, as marcas de produtos menstruais tornam-se cada vez mais procuradas pelas mulheres brasileiras e, consequentemente, um negócio cada vez mais lucrativo no mercado.

Esses produtos dão mais confiança para as mulheres no período menstrual, sem preocupação com vazamentos, manchas nas roupas ou ter que ir comprar de última hora absorventes descartáveis. Além disso, as calcinhas absorventes também apresentam mais conforto no momento de realizar alguma atividade física e durante uma noite de sono.

Separamos abaixo as oito principais marcas do Brasil que possuem esse produto – para você conhecer e, quem sabe, investir!

Pantys

A Pantys é uma das mais conhecidas e também pioneiras entre as opções de calcinhas absorventes no Brasil.

A marca possui uma grande variedade de produtos, incluindo biquínis, shorts para dormir e moda fitness, com calças e shorts absorventes para treinar – além de também cuecas boxer para homens trans. A Pantys também oferece kits para maternidade e para incontinência urinária.

Korui

A marca Korui possui duas coleções de calcinhas absorventes, uma com mais opções, modelos e cores, em uma parceria com a apresentadora Bela Gil, e outra coleção mais básica de dois modelos das calcinhas absorventes. Ambas as linhas são muito conhecidas pelas brasileiras e garantem proteção nesse período.

Herself

A loja Herself pode ser considerada uma das mais completas no que diz respeito aos produtos menstruais, pois, além das calcinhas de diversos modelos, shorts e absorventes reutilizáveis, a marca possui biquínis e produtos “pós-parto” na sessão maternidade.

Yuper

A Yuper é uma marca que possui coletores menstruais, vibrador e, claro, as calcinhas absorventes. Os principais modelos da loja são a calcinha tanga, a biquíni e a pele, todas elas disponíveis nos mais diversos tamanhos. É possível adquirir na loja online com entrega em todo o Brasil

Fleurity

A marca Fleurity, popular pelos coletores menstruais disponíveis em diversas farmácias do Brasil, lançou sua linha de calcinhas absorventes. São poucos os modelos, mas atendem a necessidade de conter o fluxo menstrual de cada mulher, proporcionando até 12 horas de conforto e proteção – e sem alergias!

Inciclo

A Inciclo também é bem conhecida por seus coletores menstruais, mas ela possui as calcinhas absorventes. O produto é livre de camada plástica, o que pode evitar irritação na pele, possui absorção garantida e também está disponível no site da marca.

Hope Flow

A clássica e tão conhecida marca de calcinhas, sutiãs e lingeries, Hope, agora entrou na tendência tão necessária do mercado e tem uma nova linha de calcinhas menstruais: Hope Flow – que conta com diversos modelos e a qualidade já conhecida das peças tradicionais da marca.

Libresse

Libresse, conhecida por produtos como absorventes descartáveis e absorventes internos, também possui modelos de calcinhas absorventes, com tecnologia tritech, em que três camadas mantêm a proteção de até oito horas de fluxo menstrual.