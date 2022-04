Dia da Terra: Doodle mostra efeitos das mudanças climáticas

Se você abriu o Google nesta manhã, provavelmente se deparou com um novo Doodle: feito especialmente para o Dia da Terra, em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), ele mostra um time-lapse dos efeitos das mudanças climáticas em diferentes locais do mundo.

Com imagens reais do Google Earth, a ação mostra as mudanças em diferentes partes do mundo nos últimos anos, com o objetivo de conscientizar os internautas sobre a importância da adoção de estilos de vida e políticas públicas mais sustentáveis. A empresa revelou que essas localidades devem mudar ao longo do dia. Veja algumas abaixo:

As transformações na floresta alemã Harz foram observadas e coletadas no mês de dezembro entre 1995 e 2020.

Em Sermersooq, na Groenlândia, o derretimento da neve assusta. E não é por mostrar meses diferentes do ano: todas as imagens foram captadas em dezembro, entre os anos 2000 e 2020.

Não é apenas nos locais mais frios da terra que podemos notar os efeitos das mudanças climáticas: os corais também são afetados por ela, já que eles tendem a definhar com a alteração da temperatura do mar. Vale lembrar que hoje já se sabe que entre 50 a 80% do oxigênio do planeta é produzido nos oceanos, o verdadeiro “pulmão” do mundo.

