Tendência sustentável de beleza: produtos em barra para os cabelos

Atualizado em 18 out 2021, 19h54 - Publicado em 19 out 2021, 15h00

Por Anna Paula Chagas Atualizado em 18 out 2021, 19h54 - Publicado em 19 out 2021, 15h00

A

indústria da beleza é rápida para se adaptar às necessidades das consumidoras e também para apresentar versões melhoradas dos nossos produtos favoritos. Ainda bem! Com a urgência de reduzirmos o impacto da rotina no meio ambiente, o autocuidado entrou em xeque e as mulheres procuram empresas e produtos que estejam alinhados com seus valores.

Veja também: Mais cor e produtos multifuncionais – a pandemia mexeu na rotina de beleza

Nessa onda, surgiram os xampus, condicionadores e máscaras para cabelo em barra. Repletos de vantagens, esses cosméticos propõem economia de água, redução na emissão de gases tóxicos e menos ativos artificiais no processo de produção. Ainda garantem nutrição aos fios, maior durabilidade e praticidade no transporte na hora de viajar. A seguir, explicamos a fundo por que as barras prometem se tornar uma sensação ainda maior daqui em diante – e por que você deve dar uma chance a elas.

Mais sustentável

Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas de março deste ano, é provável que 40% da população mundial sofra com alguma escassez de água em 2030, ou seja, em menos de uma década. “Para a indústria da beleza, a crise da água representa uma série de problemas. É preciso pensar na disponibilidade para manufatura, assim como no acesso dos consumidores para que eles possam fazer uso dos produtos”, afirma Claudia Souza, diretora de marketing, pesquisa e inovação na Dermatus, que desenvolveu recentemente uma nova linha em barras.

Veja também: De dona de casa a império de beleza – quem é Tiffany Masterson?

A opção sólida é mais econômica na água da composição do que os produtos líquidos ou em creme e tem um rendimento maior, já que os nutrientes ficam concentrados. Além disso, as barras são entregues em embalagens de papel (algumas de papel reciclado, inclusive), diminuindo o descarte de plástico e facilitando o transporte, já que o armazenamento é mais fácil – menos caminhões são necessários para a distribuição, reduzindo o uso de combustíveis e de gases.

Continua após a publicidade

Saúde dos fios

Grande parte dos produtos para cabelos em barra é feita a partir de ingredientes naturais, como óleos vegetais e extratos de plantas, evitando parabenos e outras substâncias agressivas. Isso as torna benéficas para quase todos os fios. “A composição é mais suave do que a dos líquidos, mas isso não reduz sua efetividade”, esclarece a tricologista Ana Carina Junqueira, de São Paulo.

O uso dos produtos é bem semelhante ao que estamos acostumadas. “Os cabelos oleosos devem ser lavados diariamente e os normais ou secos dia sim dia não”, explica. O xampu em barra deve ser usado direto no couro cabeludo e o condicionador ou máscara no comprimento. Pode esperar espuma, só que menos do que com os xampus líquidos.

Veja também: Conheça os fios de PDO, tratamento que reduz a flacidez da pele

“A melhor forma de avaliar um produto de beleza é testando. Se você tem um cabelo natural, sem coloração, os produtos em barra devem agradar”, explica o cabeleireiro Celso Kamura, dono de uma rede de salões e de uma marca de produtos para cabelos que leva seu nome. “É preciso estar atenta ao seu tipo de fio e ao processo de lavagem. Cabelos coloridos ou descoloridos, por exemplo, precisam de ativos específicos para manter a textura e a maciez”, continua o profissional.

A evolução dos produtos em barra – dos sabonetes às máscaras para cabelos – representa um novo caminho da beleza, com mais consciência e sustentabilidade. A princípio, as barras podem causar algum estranhamento na aplicação e no formato, mas elas têm ganhado investimento tecnológico e versões diferentes. Com opções variadas no mercado, é bem provável que você ache uma incrível para você, seus valores e seus fios.

1. Shampoo em barra Quartzo Shine by Boca Rosa Hair, Cadiveu, R$ 39,90. Compre aqui!

2. Shampoo em barra Nutritivo, Dermatus, R$ 39. Compre aqui!

3. Condicionador em barra Hidratação profunda, B.O.B, R$ 42,50. Compre aqui!