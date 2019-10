Dia da Massa (25): receitas fáceis e saborosas para celebrar a data

Penne, lasanha, nhoque, rondelli. É difícil chegar à conclusão de qual prato com massa é o mais suculento, não é? Para celebrar o Dia Mundial da Massa, que é comemorado nesta sexta-feira (25), resolvemos aumentar o seu repertório de receitas de massas. Por isso, confira as opções abaixo e aproveite o fim de semana para testar as suas preferidas.

Molho Pesto com Atum Báltico

Ingredientes

– 3 colheres de sopa de azeite báltico

– 1 xícara de chá de nozes

– 1 prato de sobremesa de folhas de manjericão

– 1 prato de sobremesa de folhas de rúcula

– 3 dentes de alho picados

– 1 cebola grande picada

– 1 xícara de parmesão ralado

– Sal a gosto

– Pimenta-do-reino a gosto

– 1 lata de atum

– 1 pacote de macarrão

Modo de preparo

– Coloque num liquidificador, manjericão e rúcula, acrescentando azeite báltico e um dente de alho.

– Bata o liquidificador.

– Acrescente sal e pimenta à gosto.

– Coloque noz para dar crocância ao molho.

– Despeje o molho na frigideira e coloque o parmesão por cima.

– Acrescente atum no molho.

– Misture com a massa e está pronto!

Lasanha de Carne Seca

–

Ingredientes

Para o recheio:

– 1 cebola pequena picada

– 1 dente de alho picado

– 1 kg de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

– 1/2 xícara de azeitona picada

– 1 tomate picado

– 1/2 xícara de caldo de carne

Para o molho:

– 1 kg de abóbora

– 1 cebola pequena picada

– 1 dente de alho picado

– 3 xícaras de caldo de legumes

– 150 gramas de cream cheese

– 500 gramas de massa de lasanha

– 300 gramas de queijo mussarela ralado

Modo de preparo

Recheio:

– Refogue cebola com azeite báltico

– Acrescente a carne seca já cozida na panela de pressão

– Coloque tomate e azeitonas verdes

– Acrescente o caldo de carne

– Atente-se com a quantidade de sal!

Molho:

– Cozinhe a abóbora na panela de pressão com caldo de carne

– Retire e coloque num liquidificador

– Acrescente cream cheese

– Bata até ficar com uma cor homogênea, com uma textura pastosa

Montagem da lasanha:

– Em uma travessa, monte as camadas da lasanha.

– A primeira camada será o molho de abóbora

– A segunda camada, a carne seca.

– A terceira, de abóbora, novamente, e a quinta de carne seca.

– A sexta camada com o molho e, em cima, a massa de lasanha.

– Encerre com mais uma camada de carne seca, colocando por cima, o queijo parmesão ralado e cebolinha.

