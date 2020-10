Doces brasileiros típicos de festa com toque da chef Ana Luiza Trajano

Atualizado em 19 out 2020, 14h46 - Publicado em 20 out 2020, 10h00

Docinhos das mais variadas cores e formatos enfeitam as mesas de festas de aniversário contornando o bolo. Carregamos essa tradição há anos. Mudaram os sabores, é verdade, mas alguns são insubstituíveis, porque resgatam a nostalgia da infância. “Maria-mole fazia minha alegria quando criança e é assim até hoje. Meu filho caçula, Antoine, também é louco pelo quitute”, revela Ana Luiza Trajano.

Além dessa receita, a chef do Instituto Brasil a Gosto ensina a fazer um brigadeiro que leva abóbora no lugar do chocolate, remetendo ao doce em formato de coração, e suspiros crocantes por fora e cremosos por dentro. Irresistíveis! Práticos, os preparos podem ser compartilhados com as crianças, garantindo um dia delicioso e divertido na cozinha.

Confira as receitas dos doces da chef Ana Luiza Trajano:

2 envelopes de 12 gramas cada um de gelatina em pó sem sabor

1 1/4 xícara de açúcar

4 colheres (sopa) de leite de coco

Óleo de milho para untar

1/2 xícara de coco seco ralado

Em uma vasilha, hidrate a gelatina em 6 colheres (sopa) de água morna e leve ao fogo em banho-maria, mexendo, até dissolver bem. Transfira para uma tigela, junte o açúcar, o leite de coco e 1/2 xícara de água e misture. Leve à batedeira, em velocidade média, por dez minutos. Em uma assadeira forrada com filme plástico e untada com óleo para não grudar, espalhe a mistura. Leve à geladeira por, no mínimo, duas horas. Corte no formato desejado e desenforme. Mergulhe as marias-moles rapidamente em um recipiente com água gelada e, em seguida, envolva-as no coco ralado.

300 gramas de abóbora japonesa sem casca

1/2 xícara de leite

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

Açúcar cristal para finalizar

Corte a abóbora em cubos de 2 centímetros e envolva-os em papel-alumínio. Em uma assadeira, leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos ou até que estejam macios. Em uma tigela, com um mixer de mão, ou no liquidificador, bata a abóbora assada com o leite até obter um purê liso. Transfira para uma panela, junte o leite condensado e a manteiga e misture. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela, atingindo o ponto de brigadeiro. Deixe esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por pelo menos duas horas. Com as mãos untadas, enrole porções da massa em forma de bolinhas e, em um prato, passe-as no açúcar cristal. Se preferir, sirva em forminhas de papel.

2 claras em temperatura ambiente

2 gotas de suco de limão

1/2 xícara de açúcar refinado

1/2 colher (chá) de raspas de limão

Na batedeira, bata as claras com as gotas de suco de limão e 1/3 do açúcar em velocidade média por dois minutos. Adicione mais 1/3 do açúcar, aumente a velocidade da batedeira e bata por mais dois minutos. Junte as raspas de limão e o açúcar restante e continue batendo até atingir picos firmes. Transfira para um saco de confeitar e, em uma assadeira forrada com papel-manteiga, modele os suspiros. Leve ao forno preaquecido a 100ºC por 50 minutos ou até firmar. Cuidado para não deixar queimar. Desligue o forno e deixe o suspiro esfriar dentro dele. Guarde em um recipiente fechado hermeticamente.

“É essencial deixar o suspiro descansar no forno depois de assado para não desmanchar”, explica a chef.

Texto Marina Marques | Fotos Angelo dal Bó (receitas) e Rogério Voltan (retrato)

Produção Florise Oliveira | Concepção visual Lorena Baroni Bósio

