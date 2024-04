“Rivais” e outros filmes com triângulos amorosos picantes

“Rivais”, novo filme de Luca Guadagnino (“Me Chame Pelo Seu Nome”), está dando o que falar. O motivo? O longa retrata um triângulo amoroso intenso protagonizado por ninguém menos que Zendaya (“Euphoria”), Mike Faist (“Amor, Sublime Amor”) e John O’Connor (“The Crown”).

O projeto vem ganhando elogios da maior parte da crítica especializada, e aqui no Brasil, chega às salas de exibição já nesta quinta-feira (25). Pensando nisso, separamos outras produções com temáticas semelhantes (triângulos amorosos, poliamor e tudo o que há de mais escandaloso neste mundinho das relações). Confira:

Rivais (2024)

Em “Rivais”, Tashi (Zendaya) é uma tenista prodígio que se tornou treinadora. Casada com Art (Faist), ela alavanca a carreira do marido, que sai de um jogador medíocre para um dos principais competidores do mundo. Contudo, a onda de boa sorte passa, e Art se vê diante de inúmeras derrotas consecutivas.

Para tentar virar o jogo, Tashi propõe algo arriscado: convence o parceiro a se inscrever em um torneio “Challenger”, o mais baixo nível do circuito profissional, onde precisará enfrentar Patrick (O’Connor), ex-namorado da treinadora. A partir daí, uma série de comparações (profissionais e pessoais) se inicia, dando início a um triângulo altamente sexual e competitivo.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Duas amigas americanas, Vicky (Rebecca Hall) e Cristina (Scarlett Johansson), viajam para Barcelona e se envolvem em uma série de encontros românticos incomuns. Tudo vai bem, até que Juan Antonio (Javier Bardem), um pintor sedutor, introduz um triângulo amoroso ao se apaixonar por ambas, ao mesmo tempo que lida com a ex-mulher temperamental, Maria Elena (Penélope Cruz).

A partir daí, o espectador é convidado a refletir sobre os limites da estabilidade e da liberdade em um relacionamento amoroso. Há como encontrar um equilíbrio? O que possui mais valor a longo prazo? Até que ponto as percepções convencionais do amor são válidas? Esses são alguns dos questionamentos propostos pelo cineasta Woody Allen (que o faz da maneira mais cativante e divertida possível).

Onde assistir: MGM

E a Tua Mãe Também… (2001)

Dois amigos mexicanos, Julio (Gael García Bernal) e Tenoch (Diego Luna), embarcam em uma viagem de carro com a atraente e mais velha espanhola, Luisa (Maribel Verdú), em busca de uma praia secreta chamada “Boca del Cielo”.

Contudo, o que começa como uma aventura despreocupada rapidamente se transforma em um triângulo amoroso intenso e emocionalmente complexo, desafiando o senso de amizade e identidade sexual dos dois jovens. Um dos filmes mais indispensáveis do incomparável Alfonso Cuarón (“Roma”).

Onde assistir: aluguel digital

Os Sonhadores (2003)

Durante os protestos estudantis em Paris, em 1968, Matthew (Michael Pitt), um estudante americano, faz amizade com os irmãos gêmeos franceses, Isabelle (Eva Green) e Theo (Louis Garrel).

Juntos, os três formam um vínculo íntimo, compartilhando seu amor pelo cinema e pela cultura. Conforme a amizade se aprofunda, eles embarcam em um relacionamento complexo e emocionalmente carregado. O que começa como uma amizade inocente logo se transforma em um intenso triângulo amoroso, desafiando as normas sociais e sexuais da época.

O filme, extremamente controverso, diga-se de passagem, traz o diretor Bernardo Bertolucci explorando a sexualidade em suas facetas mais complexas. O resultado é uma das obras mais debatidas e singulares de sua carreira.

Onde assistir: Globoplay e MUBI

Carol (2015)

Therese Belivet (Rooney Mara), uma jovem vendedora, desenvolve sentimentos por Carol Aird (Cate Blanchett), uma mulher mais velha presa em um casamento infeliz. Carol está passando por um divórcio e também se sente atraída por Therese. No entanto, o ex-marido de Carol, Harge (Kyle Chandler), tenta atrapalhar o relacionamento delas, criando um tenso triângulo amoroso em uma época em que o amor entre pessoas do mesmo sexo era ainda mais desafiador.

Onde assistir: Looke e Mubi