Morre Anderson Leonardo, do Molejo, aos 51 anos

Anderson Leonardo, líder do grupo Molejo, morreu aos 51 anos nesta sexta-feira (26) no Rio de Janeiro. O cantor lutava contra um câncer na região inguinal desde 2022 e estava internado desde o último dia 24 de março no Hospital Unimed-Rio, na Zona Oeste da cidade.

A morte do artista foi confirmada através de um comunicado em suas redes sociais: “Nosso guerreiro lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria eram uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos”.

Nesta semana, a equipe do cantor chegou a divulgar um boletim médico informando que Anderson Leonardo havia sido transferido para a unidade de terapia intensiva.

Anderson fez enorme sucesso nos anos 1990 como vocalista do grupo Molejo, e foi um dos principais nomes do pagode, com hits bem-humorados.

Nascido no Rio de Janeiro, Anderson foi um dos formadores do grupo carioca de pagode, junto com Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera.