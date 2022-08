Receita de Croque Madame

Modo de preparo

Prepare a mostarda Coloque os grãos de mostarda em um pote e cubra com água. Deixe na geladeira por 5 dias, trocando a água diariamente, até que a mostarda não esteja mais amarga e o líquido não esteja mais viscoso. Dilua o sal em 1 litro de água. Cubra as sementes de mostarda e deixe em local ventilado por 3 dias para fermentar. No terceiro dia, escorra a água e bata no liquidificador com o melado, vinagre de maçã, e, se necessário, acrescente um pouquinho de água. Ajuste o sal.

Prepare o molho bechamel Coloque em uma panela o leite, a cebola e os temperos. Leve ao fogo e desligue logo antes da fervura. Deixe infusionar os sabores por pelo menos 30 minutos. Coe. Em outra panela, coloque a manteiga e a farinha. Leve ao fogo, mexendo sempre, até que se desprenda da panela. Continue mexendo com um fouet e acrescente, aos poucos, o leite aromatizado já frio. Incorpore totalmente antes de acrescentar mais leite. Misture tudo e volte ao fogo. Ajuste o sal.

Montagem Ligue o forno na temperatura máxima. Em uma fatia de pão, espalhe o queijo meia cura, e sobre ele, coloque as fatias de presunto. Na segunda fatia, passe a mostarda e uma fina camada de bechamel. Coloque o lado do bechamel sobre o presunto. Cubra toda a superfície da segunda fatia com bechamel e polvilhe o queijo parmesão ralado. Leve ao forno até gratinar o queijo. Quando estiver quase pronto, aqueça uma frigideira, baixe o fogo para médio, coloque um fio de azeite e frite o ovo, cuidando para que a clara esteja toda opaca e a gema ainda molinha. Retire a croque do forno, coloque em um prato e, com a ajuda de uma espátula, transfira o ovo para cima da croque. Finalize com flor de sal.

*Receita por Rafa Brito Pereira, da padaria carioca Slow Bakery