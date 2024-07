Drinks com tequila: bartenders ensinam a preparar 4 versões

A tequila – bebida feita a partir da agave-azul, planta nativa do México – tem seu dia próprio, para alegria dos fãs: 24 de julho, o Dia Internacional da Tequila. Além de poder ser apreciada em pequenas doses, ela também faz bonito na composição de drinks clássicos e coquetéis autorais.

Três bartenders badalados – Alê D’Agostino, do Guilhotina Bar e do O Carrasco, Márcia Martins, do Ella Fitz, e Laércio Zulu, do Tuy Cocina – compartilham receitas de drinks com tequila que você pode reproduzir em casa. Confira!

1) Drink Vórtice

Ingredientes

50 ml de tequila prata

20 ml de mix cítrico

20 ml de damasco

10 ml de xarope de amêndoas

50 ml de espumante

2 ramos de manjericão

2 ramos de hortelã

1 de tomilho fresco

Modo de preparo

Coloque na coqueteleira as ervas e macere delicadamente. Acrescente a tequila, mix cítrico, damasco e xarope de amêndoas e bata bem. Faça uma coagem dupla em um copo com bastante gelo. Finalize com espumante e enfeite com as ervas.

*receita cedida pela bartender Márcia Martins, do Ella Fitz

2) Drink Sol de Jalisco

Ingredientes:

50 ml de tequila 100% agave

30 ml de geleia artesanal de maracujá com pimenta jalapeño

30 ml de suco de grapefruit

“Air” de sal para finalizar

Geleia de maracujá

4 unidades de maracujá grande

4 unidades de jalapeño verde

200g de açúcar

1g de flor de sal

Air de sal

400ml de água

25g de lecitina de soja

20g de sal

Modo de preparo

Geleia de maracujá:

Retire a polpa de 4 maracujás grandes e reserve. Pegue a casca de 2 dos maracujás, leve ao fogo com água e deixe ferver por 10 minutos. Troque a água 4 vezes. Com uma colher, retire a parte macia da polpa cozida e deixe esfriar. Peneire as sementes do maracujá com polpa para extrair o puro sumo.

Em um liquidificador ou mixer, bata o néctar do maracujá com a polpa da casca cozida até ficar homogêneo. Leve ao fogo com o açúcar e uma pitada de flor de sal. Retire as sementes e a parte branca da pimenta jalapeño. Faça um brunoise com a polpa verde e adicione junto ao maracujá processado na panela.

Siga mexendo por mais 10 min. Desligue o fogo e deixe esfriar.Armazene resfriado e use nas receitas.

Air de sal

Em um bowl, adicione os ingredientes e use um mixer para “airar” até a lecitina salgada ficar suspensa. Colete com colher de bar ou colher de sopa e use para decorar o drink.

Montagem:

Encha um copo médio com gelo e reserve. Em uma coqueteleira com gelo cubo maciço, bata o tequila, a geleia de maracujá com jalapeño e o suco de grapefruit. Coe no copo médio com gelo, decore com air de sal apenas em uma parte da borda do drink e finalize com raspas de limão taiti.

*receita cedida pelo bartender Laércio Zulu, do Tuy Cocina

3) Drink Don Gonzales

Ingredientes

60ml de tequila Don Julio Añejo

10ml de xarope de pimenta com abacaxi

10ml de Jerez fino

2 dashes de orange bitter

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes e mexa bem. Coe para um copo baixo com gelo e sirva.

*receita cedida pelo bartender Ale D’Agostino

4) Drink Penicilina e Cidreirinha

Ingredientes

Pré-Batch Penicilina

300ml de Moonshine

150ml de Tequila El Jimador

150ml de Whisky Black Label

150ml de Xarope de Mel e Capim Santo

Drink:

75ml de Penicilina Pré-Batch

25ml de suco de limão siciliano

1ml de spray ardbeg

Gelo

Bala de gengibre

Palito de bambu para decorar

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes do pré-batch (rende 750ml).

Em uma coqueteleira, adicione o pré-batch com o suco de limão e o gelo, bata bem. Coe duplamente para um copo baixo com gelo. Finalize com spray de ardbeg e decore com a bala no palito de bambu.

*receita cedida pelo bartender Ale D’Agostino

