Receita de Panelinha de ovo com cogumelos

Modo de preparo

Prepare o molho de tomate Preaqueça o forno a 180°C. Lave e corte os vegetais em tamanhos similares. Descasque o alho. Coloque tudo em uma assadeira, regando com azeite e temperando com sal e pimenta. Tampe. Leve ao forno por cerca de 25 minutos. Quando os vegetais começarem a ficar macios, destampe (cuidado com o vapor), suba a temperatura do forno para 200°C e deixe os vegetais dourarem bem, ficando bem macios. Deixe esfriar. Retire os galhos das ervas e bata no liquidificador. Coloque em uma panela e deixe reduzir até ficar mais consistente. Ajuste o sal.

Montagem Coloque a panelinha com o molho no fogo médio, coloque o ovo sobre o molho e tempere com sal e pimenta. Enquanto o ovo cozinha, aqueça uma frigideira, coloque azeite e salteie os cogumelos até dourarem. Retire e tempere com sal e pimenta. Coloque na lateral da panelinha quando a clara estiver opaca e a gema ainda mole. Sirva com uma fatia de pão aquecido na frigideira, chapa ou torradeira.

*Receita por Rafa Brito Pereira, da padaria carioca Slow Bakery