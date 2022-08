Receita de Bolo vulcão de chocolate

Modo de preparo

Prepare a ganache Aqueça o creme de leite, desligue o fogo e coloque o chocolate. Deixe descansar por 5 minutos e misture bem com um fouet ou espátula, até homogeneizar. Reserve.

Prepare o bolo Unte as forminhas (ou forma única) e polvilhe com açúcar demerara ou cacau em pó. Pré aqueça o forno a 180°C. Em uma tigela, misture com um fouet os ovos e o açúcar demerara. Quando estiver uniforme, acrescente o óleo e o leite. Em outra tigela, misture a farinha de trigo, cacau em pó, sal, fermento em pó e bicarbonato de sódio. Incorpore aos poucos a mistura líquida nos ingredientes secos. Acrescente aos poucos a água fervente, misturando cuidadosamente com um fouet. Coloque a massa nas formas e asse por 35 minutos, ou até que, espetando o bolo com um palito ou garfo, o mesmo saia limpo. Cubra o bolo com a ganache e sirva.

*Receita por Rafa Brito Pereira, da padaria carioca Slow Bakery