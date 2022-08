Receita de Cold Brew (café gelado)

Modo de preparo

Colocar café e água na prensa francesa, misturar e deixar em infusão por 16h. Baixar o pistão para coar. Servir com gelo.



Observação: O cold brew é um café preparado a partir de infusão a frio, com controle preciso de tempo e temperatura. A versão da Slow Bakery é feita com grão Piatã da Bahia, leva 16 horas para ficar pronta, resultando numa bebida intensa e cafeinada, com um malte que explode na boca. O cold pode ser coado na prensa francesa.

*Receita por Rafa Brito Pereira, da padaria carioca Slow Bakery