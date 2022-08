Receita de Tartine de tomates e boursin

Modo de preparo

Prepare os tomates assados Preaqueça o forno a 200°C. Corte o tomate em quatro partes e coloque em uma assadeira com os tomates cereja. Regue com azeite, coloque os dentes de alho, as ervas, o sal e a pimenta. Leve ao forno até que estejam macios e bem dourados, por cerca de 25 minutos.

Montagem Quando os tomates estiverem assados, aqueça a fatia de pão na frigideira ou na torradeira. Cubra o pão com os tomates, o alho (sem a casca) e o líquido da assadeira. Espalhe o boursin e leve ao forno quente para dourar levemente. Regue com azeite, salpique flor de sal e finalize com ervas frescas.

*Receita por Rafa Brito Pereira, da padaria carioca Slow Bakery