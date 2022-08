Modo de preparo

Prepare a ganache Aqueça o creme de leite, desligue o fogo e acrescente o chocolate. Deixe descansar por cinco minutos e misture bem com um fouet ou espátula até homogeneizar. Reserve. Prepare o mocha No fundo de um copo ou xícara, coloque a ganache, acrescente o café coado e complete com o leite vaporizado.

*Receita por Rafa Brito Pereira, da padaria carioca Slow Bakery