Pão de torresmo e mais receitas quentinhas para aquecer neste inverno

Com a chegada dos dias de inverno, vem junto aquela vontade de se esquentar com um bom prato de comida. Afinal, nada melhor do que aquecer o corpo com um delicioso chocolate quente ou até um risoto, não é mesmo? Seja para uma ocasião especial, para receber os amigos e família, ou até para uma jantinha prática, separamos opções saborosas e que harmonizam muito bem com a estação mais fria do ano. Tem pão de torresmo, polenta, crepe, calda de figo, queijo brie e muito mais! Confira opções clássicas e outras para fugir do óbvio:

Que tal abrir o apetite com um petisco? Esse bolinho vai te conquistar, aprenda aqui a fazer.

Não tem como resistir a um pão de torresmo, ainda mais servido com uma manteiga especial. Aprenda o passo a passo.

Para começar o dia, esse pão de milho é uma pedida prática! Veja o passo a passo.

Com carne de sol e muito tempero, esse arroz é uma boa pedida para um almoço farto. Veja aqui.

Inverno tem tudo a ver com polenta, e assim trazemos uma receita diferente e fácil de fazer! Aprenda aqui.

Um risoto sempre vai bem para os dias frios, servido com ossobuco fica ainda mais especial. Aprenda a fazer.

Que tal uma opção sem carne? Esse baião é uma surpresa saborosa – veja aqui.

Receita perfeita para abrir um jantar especial, esse queijo brie folhado impressiona à mesa. Veja o passo a passo.

Essa receita típica feita com palmito e frutos do mar vai te conquistar! Aprenda aqui.

Fácil de fazer, essa receita é uma boa sobremesa ou até opção para o café da manhã, aprenda o passo a passo.

Com sabor de nostalgia, essa torta é imperdível – confira.

Servido com uma calda de morangos, esse arroz doce vai fazer sucesso na sua casa – aprenda a fazer.

Deliciosa, essa calda pode ser servida com um bolo ou panquecas. Veja aqui.

