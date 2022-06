Receita de arroz doce de baunilha com morangos

Modo de preparo

Prepare o arroz doce Adicione em uma panela todo o arroz, o leite e a fava de baunilha, cozinhe sem parar de mexer até que todo o líquido tenha secado e o arroz esteja bem denso e cozido. Adicione o açúcar e retire as favas de baunilha. Adicione a flor de sal e reserve o arroz.

Prepare a anglaise (creme inglês) Cozinhar todos os ingredientes em banho-maria até que comece a ter um napê leve (ponto cremoso e denso), reservar.

Prepare o chantilly defumado Em um bowl, adicione o creme de leite, e dentro dele adicione um pedaço de carvão aceso na boca do fogão. Após adicionar o carvão, tampe rapidamente o recipiente com papel alumínio e plástico filme, tentando manter o máximo que puder a fumaça dentro do recipiente. Deixe descansar por 15 minutos, coe o líquido, adicione o açúcar e deixe resfriar. Bata com um fouet ou batedeira até que o creme fique aerado. Reserve.

Prepare a calda de morango Misture o morango cortado com o açúcar. Com a brasa acesa, adicione os morangos sobre uma peneira de inox e grelhe todos rapidamente, para que o morango não passe do cozimento. Reserve.

Montagem Misture devagar a base do arroz doce, o anglaise e o chantilly defumado. Reserve. Misture os morangos na brasa com a calda de morango e um pouco de hortelã rasgado com as mãos. Em um bowl, adicione o arroz doce de um lado e os morangos em sua calda do lado oposto.

*Receita dos chefs Giovanna Perrone e Rodrigo Aguiar, da Casa Rios