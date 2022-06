Receita de torta de queijo com doce de abóbora

Modo de preparo

Para o doce de abóbora Rale toda a abóbora dentro de uma panela grande, adicione o açúcar e as especiarias e cozinhe até que todo o líquido tenha secado e a coloração esteja intensa. Retire as especiarias e resfrie.

Prepare a torta Aqueça o leite e o creme de leite e adicione o requeijão de corte, até que esteja todo derretido. Bata no liquidificador se necessário, importante que o líquido esteja homogêneo. Misture sal, açúcar e pimenta. Adicione o líquido sobre esta mistura. Após adicione ovos e gema. Forre uma assadeira de fundo removível com papel manteiga, no fundo e nas laterais. Adicione o líquido da torta e asse por 40 min a 180ºC. Resfrie, desenforme e corte.

Montagem Sirva em um prato pequeno uma fatia da torta de queijo com um quenele de doce de abóbora ao lado.

*Receita dos chefs Giovanna Perrone e Rodrigo Aguiar, da Casa Rios