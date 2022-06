Frio chegando: saiba como escolher a lareira ideal para seu projeto

O inverno nem chegou oficialmente, mas as temperaturas já estão bem baixas nas regiões sul e sudeste do país. E aí vem aquela vontade de deixar a casa mais quentinha. Para isso, as lareiras são uma boa pedida! Isso porque elas levam charme, elegância e aconchego à decoração de ambientes externos ou internos.

Com essa versatilidade, as lareiras estão ganhando cada vez mais espaço e, muitas vezes, sendo protagonistas nos projetos. Se você sonha com uma lareira aí na sua casa ou apartamento, veja as dicas que a equipe da Ecofireplaces, empresa brasileira de lareiras ecológicas, compartilhou com a gente. São instruções básicas que podem te ajudar a escolher uma peça que ofereça eficiência no aquecimento, estética adequada e, principalmente, segurança. Confira!

Como escolher a lareira ideal

1. As lareiras aquecem por metro quadrado, por isso é importante verificar se há uma integração com outros ambientes e calcular a área total a fim de garantir que tudo fique aquecido, caso esse seja o objetivo.

2. Um ambiente agradável não pode ficar quente demais e nem frio a ponto de ficar desconfortável. Para que isso não aconteça, leve em consideração os seguintes pontos: a região onde você mora, se é área externa ou interna, se há vento e se há escadas. Esses são itens que interferem e merecem atenção.

3. O projeto deve ter uma base com altura mínima de 10 cm e vão para as chamas de 60 cm, com profundidade mínima de 35 cm, sendo indicado o uso de materiais frios no entorno. Caso escolha usar madeira, é importante prever uma proteção térmica e um distanciamento maior. Já se a ideia é ter uma TV acima da lareira, as proteções terão que ser duplas.

4. Para o uso de lareiras nas áreas externas, é fundamental prever drenos e tampa de proteção contra chuvas, folhas e insetos, de forma que a peça fique limpa, seca e segura.

5. O biofluído é um potente combustível e eleva a temperatura em 10°, quando corretamente especificado para a m², e gera um calor no entorno das chamas de 280°. Por esse motivo, o queimador deverá ser uma peça com tecnologia excelente para a segurança dos usuários. Nunca use outros combustíveis para a queima, principalmente o etanol de postos, pois eles trazem riscos de explosão ou inalação de gases tóxicos, que são prejudiciais à saúde.

6. Consulte sempre um profissional. O ideal é enviar o projeto para que ele seja avaliado individualmente por um especialista no assunto, dessa forma, você minimiza as chances de ter algum problema.