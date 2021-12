Queijo brie folhado com favo de mel e frutas vermelhas

Modo de preparo

Em uma fôrma redonda abra a massa folhada em um quadrado grande, coloque o queijo no centro e corte a massa, deixando que sobre 8 cm de cada lado. Feche o brie com as bordas da massa, formando uma trouxinha bem presa, de modo que não abra no forno. O topo ficará aberto. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos ou até a massa dourar. Retire do forno e, ainda quente, finalize com os favos, as frutas, despeje mel por cima e sirva em seguida. Para fazer mais um andar, basta usar um queijo menor, repetindo o processo da massa folhada.

*Receita do bufê Santa Especiaria