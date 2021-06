Ossobuco com risoto de açafrão

Modo de preparo

Prepare o ossobuco Em uma panela bem grande com azeite em fogo médio, refogue a cebola, a cenoura e o salsão. Adicione a carne e deixe por alguns minutos até dourar. Regue com o vinho e cozinhe até evaporar o álcool. Dilua o extrato de tomate no caldo de frango e junte ao preparo. Adicione os temperos, tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por 3 horas, com cuidado para a água não secar, até a carne estar macia a ponto de soltar do osso.

Prepare a gremolata Em uma tigela, adicione todos os ingredientes e amasse bem. Adicione a mistura ao molho do ossobuco pronto.

Prepare o risoto Em uma panela grande com azeite, adicione a cebola e refogue com o tutano de boi e metade da manteiga. Quando dourar, junte o arroz e regue com o vinho. Quando o álcool evaporar, adicione o caldo de carne aos poucos, mexendo sempre e com cuidado para o arroz não secar. Adicione o açafrão e tempere com sal e pimenta. Quando o arroz estiver macio e com o miolo al dente, desligue o fogo, adicione o restante da manteiga e o queijo parmesão. Misture bem e sirva logo em seguida com o ossobuco regado com o molho.

*Receita da chef Silvia Percussi, da Vinheria Percussi (confira aqui mais receitas)