Baião de dois vegetariano

Modo de preparo

2 colheres (sopa) de óleo de milho

2 colheres (sopa) de manteiga de garrafa

1 cebola roxa cortada em tiras

1/2 xícara de brócolis cortados em pedaços médios

1/2 xícara de abobrinha cortada em cubos

Sal a gosto

2 dentes de alho picados

1/2 cebola média em cubos

1 xícara de arroz cozido e temperado

1 xícara de feijão-de-corda cozido

3/4 de xícara de caldo de legumes quente

1/2 xícara de tomate-cereja cortado ao meio

1 pimenta-de-cheiro picada, sem sementes

1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

1 xícara de queijo coalho grelhado e cortado em cubos

1/2 xícara de castanha de caju torrada e quebrada

Em uma panela, aqueça metade do óleo e da manteiga de garrafa em fogo médio e refogue a cebola. Tampe e mantenha em fogo médio, mexendo às vezes, até caramelizar. Reserve. Em outra panela com água, ferva os brócolis por 30 segundos e, em seguida, mergulhe por 15 segundos em água com gelo. Escorra e reserve. Aqueça outra panela, sem óleo, e grelhe a abobrinha, virando delicadamente para dourar de todos os lados. Tempere com uma pitada de sal e reserve. Repita o processo com os brócolis. Na mesma panela, aqueça o restante do óleo e da manteiga de garrafa em fogo médio e doure o alho. Adicione a cebola em cubos e refogue. Acrescente o arroz e o feijão, mexendo para não grudar. Junte a cebola caramelizada e o caldo de legumes, aumente o fogo e deixe apurar. Quando o caldo estiver quase secando, acrescente os brócolis, a abobrinha, o tomate-cereja, a pimenta-de-cheiro e o cheiro-verde. Corrija o sal, se necessário, e deixe o caldo secar. Finalize com o queijo coalho, a castanha de caju e mais cheiro-verde.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano (Receitas práticas e caprichadas para aproveitar o arroz já pronto)