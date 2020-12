Torta capixaba

Modo de preparo

400 gramas de badejo em cubos

400 gramas de carne de siri

200 gramas de sururu pré-cozido

200 gramas de camarão médio limpo

Suco de 2 limões-taiti

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de azeite de urucum

1 cebola picada (reserve um pouco em rodelas para decorar)

3 dentes de alho picados

5 tomates italianos, sem pele nem sementes, picados

3 xícaras de palmito pupunha in natura picado

1 ½ xícara de azeitona verde picada (reserve algumas inteiras para decorar)

2 maços de coentro picados

1 maço de cebolinha picada

8 ovos

1 colher (sopa) de farinha de mandioca fina

Em uma tigela, tempere o peixe e os frutos do mar com o suco de limão, sal e pimenta. Em uma panela de barro, aqueça o azeite de urucum e refogue a cebola, o alho e o tomate em fogo médio. Junte o peixe e os frutos do mar e refogue mais um pouco. Acrescente o palmito, a azeitona, o coentro e a cebolinha. Misture, retire do fogo e deixe esfriar. Em um bowl, bata 4 ovos inteiros e adicione ao refogado. Na batedeira, bata 4 claras em neve até que formem picos firmes. Junte as gemas e a farinha de mandioca fina, bata mais um pouco e despeje sobre o refogado. Decore com a cebola e a azeitona reservadas e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos ou até dourar. Caso não tenha uma panela de barro, prepare a torta em uma panela comum e transfira para um refratário na hora de levar ao forno.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto (2 tortas salgadas e 1 doce para deixar o fim do ano mais saboroso)