Casa Rios: casal de chefs apresenta cozinha cheia de afeto feita na brasa

É impossível contar a história de amor entre Giovanna Perrone, 27, e Rodrigo Aguiar, 33, sem os conectar à gastronomia. Foi na cozinha que o casal de chefs se conheceu, durante a construção de um restaurante que começaram a namorar e, agora, no comando do Casa Rios que eles têm construído sua história juntos. O estabelecimento no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, apresenta uma culinária que aquece, no sentido literal da palavra. Além dos pratos que remetem a memórias ternas, como o doce de abóbora, o centro do salão abriga as estrelas da casa: a churrasqueira e o forno a lenha.

É do calor da brasa que saem as especialidades dos chefs, que são apaixonados pela forma indomável com que o fogo transforma cada alimento, dos vegetais à carne. “Cozinhar com brasa traz o desafio de não deixar a comida com sabor de queimado ou defumado em excesso. Nosso cuidado é não cansar o paladar da entrada à sobremesa, explorando o frescor dos complementos”, explica Rodrigo. Um exemplo desse equilíbrio de sabores é a melancia usada na pizzeta: ​​a fruta traz leveza para a receita feita com massa de broa de milho.

Rodrigo nasceu no Rio de Janeiro e, Giovanna, em Santos. O primeiro encontro foi em 2014, quando ambos trabalhavam na cozinha do Attimo, à época sob comando de ​​Jefferson Rueda. Mas foi só em 2016 que engataram o namoro – junto com as obras do Rios, antigo restaurante de Rodrigo. Ao se juntarem para abrir, no final de 2021, o Casa Rios, agora com os dois chefs na gestão, a primeira certeza era de que os pratos precisavam traduzir a história de cada um. O que inclui uma forte ligação do casal com a pesquisa da cozinha do sudeste, suas influências migratórias e a relação com o campo.

“Almejamos apresentar uma culinária moderna e brasileira. Nosso foco não são os pratos típicos da região, mas, sim, aqueles feitos a partir de produtos do sudeste. Acreditamos no trabalho sustentável, feito com o que está próximo da gente. Não faz sentido buscarmos um queijo importado ou de muito longe, sendo que aqui pertinho tem coisas maravilhosas”, explica Giovanna.

Um ótimo exemplo é o suculento recheio da dupla de sandubinhas (acima), que leva barriga de porco laqueada, vinda direto da FaBene, empresa familiar de Itu (SP) que cria suínos ao ar livre e integrados com lavouras de eucalipto. Complementam a receita cambuci, capuchinha (flor comestível) e picles de abacaxi – isso tudo estruturado por um pão de cará feito na casa.

‘‘Um peixe tostado na frigideira é totalmente diferente de quando o preparo acontece direto no fogo. A brasa tem o poder de transformar o alimento”

Ainda nas entradinhas, o ovo caipira também ganha sabor a partir do trabalho meticuloso de pequenos produtores. A cremosidade da receita vem da adição de uma emulsão de requeijão defumado, ingrediente que vem da fazenda Atalaia, localizada em ​​​​Amparo (SP) e famosa por seus queijos. Não à toa é a preferida de Rodrigo.

“Fazer um risoto de cogumelos e surpreender alguém talvez seja uma tarefa mais fácil, porque quem prova pode não ter uma referência daquele sabor. Mas todo mundo tem alguma memória de doce de abóbora e ovo frito, e fazer esses sabores mais comuns se tornarem marcantes é um desafio que gostamos muito”, reflete o chef.

Mesa para dois

Para um casal tão apaixonado pela gastronomia, as celebrações não poderiam acontecer longe do prato. Mesmo após a jornada intensa que um restaurante exige, é cozinhando que Giovanna e Rodrigo gostam de celebrar os momentos juntos. Para um jantar romântico, nada de fondue ou macarronada. As refeições costumam acontecer na churrasqueira doméstica.

O boteco vegetal é um forte candidato para essas ocasiões: o mix de couve-flor, quiabinho e minimilho (acima) surgiu desses experimentos do casal em casa, e é a pedida perfeita para beliscar com um drink. “O Dia dos Namorados é uma data muito difícil de comemorarmos, porque é um dos dias que mais trabalhamos”, confessa Giovanna. “Mas certamente daremos um jeito, nem que seja abrindo um vinho e fazendo algo simples na churrasqueira”, garante Rodrigo.

Confira as receitas do cardápio preparado pelos chefs da Casa Rios:

TEXTO Marina Marques | FOTOS Giuliana Nogueira | CONCEPÇÃO VISUAL Eduardo Pignata

