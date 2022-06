Tristeza no inverno? Entenda como lidar com a melancolia em dias frios

Você já sentiu uma certa melancolia em dias frios? Pense bem: levantar da cama vira um grande desafio e realizar as tarefas mais comuns do dia a dia — como tomar banho ou lavar a louça — se transforma num castigo. Simplesmente não dá para negar, o céu cinzento e as baixas temperaturas deixam quase todos para baixo.

Mas e aí: será que isso é coisa da nossa cabeça ou o clima nublado realmente pode influenciar as emoções das pessoas? Para entender isso, Claudia bateu um papo com Ângelo Monesi, psicoterapeuta especializado em depressão. Confira:

Dias frios e nublados realmente nos deixam tristes?

Sem sombra de dúvidas, o frio é capaz de nos deixar tristes. E há uma razão bioquímica por trás disso: “O clima sempre será um dos fatores que mais influenciam o nosso humor, pois provoca oscilações de hormônios no organismo. Os níveis de serotonina e dopamina — substâncias relacionadas à sensação de alegria e bem-estar — podem sofrer alterações nos dias nublados, gerando impactos em nossas emoções e sentimentos”, declara Ângelo.

De acordo com o psicólogo, as baixas temperaturas ocasionam a perda de calor no corpo, principalmente em nossas extremidades. Consequentemente, ficamos mais introvertidos e fechados em nós mesmos. “Aliás, eu percebo um aumento dos casos depressivos nos consultórios nos meses mais frios do ano”, revela.

A importância do sol na regulação emocional

Monesi reforça que o sol é essencial para a manutenção do bom-humor. Segundo o especialista, até mesmo quem não possui tendências depressivas acaba experimentando sintomas como irritabilidade, indisposição e sensibilidade extrema ao sofrer privação da luz solar.

Quando o frio pode gerar problemas emocionais mais sérios?

Pode parecer besteira, mas o frio é capaz de gerar consequências mais graves em determinadas pessoas: estamos falando do transtorno afetivo sazonal, que é uma depressão ocasionada pelas baixas temperaturas. Apesar de ser mais comum em países da Europa — onde o clima é realmente congelante — a condição também pode afetar os brasileiros.

“Estar exposto a um clima gelado e cinzento por mais de 28 dias favorece o surgimento desse transtorno. Se não for possível se deslocar da região predominante fria, recomendamos fazer tratamentos que aliviam o desconforto. Podemos considerar escalda-pés, banhos quentes de imersão e até a utilização de máquinas suaves de bronzeamento artificial, sob orientação médica”, revela.

Sintomas de que o frio realmente está te afetando

O psicoterapeuta aponta que os sintomas do transtorno afetivo sazonal são bem similares aos de estresse e depressão, sendo eles:

Alterações de sono;

Alterações no apetite;

Irritabilidade;

Excesso de sensibilidade emocional

“Nos casos mais intensos, as pessoas podem apresentar alterações cognitivas com idealizações negativas sobre si mesmas, o mundo e o futuro”, alerta Ângelo.

Dicas para não ser dominado pela melancolia dos dias cinzentos

Mas calma, que antes das coisas ficarem sérias, é possível seguir uma série de dicas para cuidar do corpo e mente durante os meses mais congelantes. Dá uma olhada:

1. Se aqueça logo no início do dia

O psicólogo reitera que é importantíssimo começar o dia com as roupas adequadas. Tome banho quentes, faça um café bem gostoso e abuse dos chás. Além disso, o chocolate é um grande aliado para climas frios — e nós já vamos te explicar o porquê.

2. Coma chocolate

Monesi compartilha que devemos dar uma atenção maior ao chocolate nessa época. “Por ser rico em dopamina, esse alimento pode proporcionar uma sensação maior de bem-estar e até aumentar a nossa temperatura corporal. Aliás, as mulheres são as mais beneficiadas pelo consumo.”

3. Evite exposições desnecessárias

O psicoterapeuta também recomenda sair de casa apenas em situações de emergência. Se você não se dá bem com o frio, evite assumir compromissos que te façam enfrentar baixas temperaturas. O conforto de casa é o ideal para o equilíbrio de suas emoções.

4. Faça exercícios

Ângelo indica realizar exercícios físicos a cada duas horas. E não precisa ser nada complicado: “Basta tomar um chá e se movimentar por cinco minutos. Vale andar ou se alongar. O importante é aumentar a temperatura do corpo.”

5. Capriche nas sopas

No inverno, o psicólogo recomenda se alimentar de forma estratégica, visando o ganho de calor. “Abuse das sopas, caldos e pratos quentes.”

6. Não dispense um bom vinho

E por fim, o especialista pontua que a companhia de outras pessoas — sejam amigxs ou namoradxs — proporcionam o clássico calor humano (que também é indispensável!). “A distração social serve para relaxar e esquecer o frio. E caso você goste, que tal aproveitar um bom vinho nesta época?”, conclui.