As receitas mais pesquisada pelos brasileiros em 2023

Quem nunca pegou o celular e digitou “receita de…” nas plataformas de busca, seja para variar as refeições, melhorar a dieta, ou até para fazer um prato especial para o almoço de família. Mas será que as receitas que pesquisamos são, em sua maioria, nacionais ou internacionais?

Com essa pergunta, a Preply, plataforma de pesquisas, lançou um estudo para descobrir a resposta: e tudo indica que o ano de 2023 vem sendo o ano das comidas internacionais, especialmente os doces!

O grande destaque do levantamento foi para as sobremesas norte-americanas, sendo o brownie o grande vencedor. Além dele, a variedade de doces dos EUA, como cookies, donuts, waffles, motivou mais de 3 milhões de pesquisas entre os internautas desde janeiro.

O que procuramos e como procuramos? Conheça a metodologia!

Para desvendar as receitas gringas mais buscadas em 2023, a pesquisa teve como ponto de partida os termos em ascensão relacionados ao tema na ferramenta Google Ads, cujo período de análise abarcou pesquisas realizadas entre janeiro e setembro deste ano nos mecanismos de buscas (intervalo mais recente disponibilizado).

Continua após a publicidade

Compreendidos os alimentos de maior relevância, uma segunda análise girou em torno da quantidade total de buscas de cada receita no período — o que possibilitou a criação de um ranking com base no comportamento digital dos brasileiros nos últimos meses.

Confira, a seguir, o ranking das receitas culinárias mais procuradas pelos brasileiros em 2023:

Receitas clássicas que adoramos dar o nosso toque

Mesmo com as receitas internacionais sendo as mais bem ranqueadas, a pesquisa menciona o ‘abrasileiramento’ dos pratos típicos de cada país, como, por exemplo, o donuts, que ficou em 9º lugar. Nos EUA, a receita vem com cobertura açucarada, mas, aqui, claro, a pesquisa menciona donuts feitos com coberturas de brigadeiro, goiabada e até mesmo paçoca.

Continua após a publicidade

Entre as receitas de origem europeia mais pesquisadas desde janeiro, muitas podem ser consideradas velhas conhecidas ao redor do país, tendo em vista a forma como foram assimiladas por nossa cultura com o passar dos anos.

Nesse sentido, é possível dizer que tanto as 700 mil buscas pela receita de fricassé francês, quanto as 200 mil por nhoques italianos revelam não certa curiosidade por pratos que acabaram de se popularizar, mas a constante valorização de alimentos que, ano após ano, nunca saem do nosso paladar.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.