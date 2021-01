Tabule de painço com zaatar e romã

Modo de preparo

1/2 xícara de painço sem casca (ou quinoa)

1 colher (chá) de sal

1 cebola roxa cortada em cubos pequenos

3 tomates cortados em cubos pequenos

3 pepinos cortados em cubos pequenos

Polpa de 2 romãs, sem sementes

2 maços picados de hortelã

2 maços picados de salsinha

1/2 xícara de azeite

Suco de 2 limões sicilianos

3 colheres (sopa) de melaço de cana ou de romã

1/3 de xícara de zaatar

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/4 de xícara de pistaches torrados, sem casca

Em uma panela média, leve o painço, o sal e 3 xícaras de água ao fogo médio. Deixe levantar fervura, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 15 a 20 minutos ou até os grãos ficarem macios e absorverem toda a água. Escorra, solte com um garfo e leve para resfriar na geladeira por 30 minutos. Em uma tigela, adicione o painço resfriado, a cebola, o tomate, o pepino, a romã, a hortelã e a salsinha. Misture bem. Tempere com o azeite, o suco de limão, o melaço, o zaatar, o sal e a pimenta. Se necessário, ajuste o tempero. Finalize com os pistaches torrados por cima.

*Receita por Giovanna Cury (Receitas libanesas de dar água na boca)