Elenco de ‘Renascer’ muda o visual após fim das gravações; veja antes e depois

Após o fim das gravações de Renascer, alguns atores já se despediram de vez de seus personagens. Para isso, eles passaram por algumas transformações, desde as mais simples até as mais complexas, deixando para trás a caracterização feita para a novela. Confira o resultado:

Antes e depois dos atores de Renascer

Marcos Palmeira, que deu vida a José Inocêncio na trama, disse adeus à barba que ele cultivou durante os meses da novela.

Quem também passou a navalha no rosto foi Matheus Nachtergaele. O ator se despediu de Norberto ao remover o bigode que usava para interpretar o personagem.

Marcello Melo Jr. preferiu ser um pouco mais ousado e passou máquina zero na cabeça para abandonar o penteado de José Bento, impressionando a internet.

No caso de Xamã, contudo, a mudança de corte foi mais sutil. O cantor e ator optou por raspar mais as laterais e reduzir o comprimento dos fios, apenas.

Já Eli Ferreira, a professora Lu, renovou o visual colocando tranças.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.