13 banheiros verdes deslumbrantes para se inspirar

Como toda tendência, o verde é uma cor cíclica. Em 2024, ela voltou ao auge e uma das buscas mais realizadas no Google relacionadas à decoração são os banheiros verdes. Sua popularidade pode ser associada ao desejo de ter a natureza dentro de casa, adicionando um toque de frescor e serenidade.

Utilizar diferentes tons de verde, desde o esmeralda profundo até o verde-menta suave, pode criar um ambiente relaxante e revigorante. A cor simboliza equilíbrio e harmonia, promovendo uma sensação de bem-estar e tranquilidade.

Além disso, a tendência de banheiros verdes pode ser adaptada a diferentes estilos, desde o moderno até o rústico, permitindo personalizações que atendam aos gostos individuais. Quer ver? Inspire-se nestes 13 ambientes que selecionamos!

Banheiros com decoração verde para se inspirar!

O ponto de partida deste lavabo é a cuba verde, da Deca. As paredes seguem uma cor bem próxima. Para otimizar o uso do espaço, o escritório Um Design Studio instalou um armário ventilado para estocagem de itens do dia a dia.

A seleção dessa paleta pelo escritório Duno Arquitetura, sob a liderança das arquitetas Catarina Biselli e Fernanda Prado, não é apenas esteticamente agradável, mas também cria uma atmosfera de tranquilidade e frescor.

Neste lavabo assinado pelo Estúdio Minke, a cor verde é predominante e está presente no revestimento das paredes e no piso de ladrilho hidráulico. As formas geométricas são marcadas e criam um jogo de recortes bem interessante.

Assinado pelo Studio Canto, este banheiro combina uma proposta feminina e delicada, inspiradora na minimoradora que adora dançar e é vaidosa.

Com uma charmosa marcenaria verde no armário da pia e também nos nichos superiores (com fundo ripado), o banheiro assinado pela arquiteta Mari Milani combina harmoniosamente bem com os revestimentos amadeirados do piso e o granilite da bancada e da parede da pia.

O banheiro assinado pelo Estúdio Pluri ganhou uma marcenaria leve e cuba esculpida em mármore Carrara, complementados pelo moderno box de serralheria. A escolha das cores no revestimento cria um ambiente despojado e moderno.

A combinação de verdes nas paredes deste banheiro harmoniza com as cores dos objetos presentes no espaço, criando um ambiente elegante e bem estruturado, com uma proposta minimalista. As cores escolhidas pelo Apartamento 203 foram Acampamento na Selva e Pinheiro, da Suvinil.

Este banheiro moderno apresenta um box revestido com azulejos verdes que conferem um toque natural ao ambiente. Ao lado do box, a banheira embutida é acompanhada por prateleiras decoradas, adicionando aconchego ao espaço.

O banheiro idealizado pela arquiteta Rosana Pintor com composições de acabamentos: o granilite em tons de areia e o revestimento hexagonal verde.

Aqui a escolha dos materiais do Estúdio Amadas foi primordial para tornar o espaço charmoso. A pintura do teto na cor verde é o destaque do projeto, além da vegetação e o piso em pastilhas florais.

Verde foi a cor predominante no apartamento do morador, um palmeirense de coração. No banheiro, o tom escolhido foi o Neblina Perene, da Sherwin-Williams. A arquiteta Juliana Miranda escolheu um tipo de tinta que pode ser aplicada tanto na parede como na porta, e que deixa o acabamento acetinado.

Este banheiro moderno aposta no estilo minimalista. O móvel suspenso em tom verde suave adiciona frescor ao ambiente, enquanto os detalhes pretos, como a torneira e os acessórios, trazem um contraste marcante.

Para criar personalidade a esse banheiro, a aposta da arquiteta Camilla Bischoff foi no ladrilho hidráulico, aplicado na parede. Com formato hexagonal, ele tem paginação diferenciada e mescla de cores branco e verde. Para dar mais destaque, a aplicação do revestimento ganhou apenas parte da parede da pia, criando ainda mais charme ao local.

