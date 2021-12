Quiche de queijos e tomates

Modo de preparo

Prepare a massa Numa tigela misture a farinha com o sal. Junte os cubos de manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Aos poucos, acrescente 5 colheres (sopa) de água gelada, misturando com as mãos até conseguir modelar a massa numa bola. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Retire a massa da geladeira e disponha sobre a bancada polvilhada com farinha. Abra com um rolo até formar um círculo suficiente para cobrir o fundo e laterais de uma fôrma redonda de fundo removível. Com as pontas dos dedos, pressione delicadamente a massa dentro da fôrma até cobrir todo o fundo e lateral. Leve a fôrma com a massa para a geladeira por 10 minutos enquanto o forno aquece a 200°C. Retire da geladeira e leve ao forno por 30 minutos para pré-assar. Enquanto isso faça o recheio. Prepare o recheio Em uma tigela grande, junte os ovos, o creme de leite e a pimenta. Misture com um fouet até ficar liso e reserve. Retire a massa que está no forno e diminua a temperatura para 180°C. Cubra o fundo da massa pré-assada com os queijos ralados e os tomates cortados e regue com a mistura de creme de leite e ovos. Coloque o tomate em rama no topo do recheio. Volte ao forno para assar por cerca de 40 minutos, ou até dourar e o recheio ficar firme. Retire do forno e sirva em seguida.

*Receita do bufê Santa Especiaria