Estes são os 17 melhores produtos de beleza lançados em agosto de 2024

Como em um passe de mágica, o mês de agosto chegou ao fim! E com ele, tivemos uma onda de incríveis lançamentos no universo da beleza, que certamente irão encher o seu carrinho de compras e sua penteadeira com as melhores novidades.

A seguir, você descobre todos os detalhes sobre esses lançamentos, além de conferir resenhas completas dos principais produtos de beleza que chegaram em agosto deste ano. Prontas?

Os melhores lançamentos de skincare

Linha Orquídea Pro | L’Occitane au Brésil

Com visuais e formulações repaginadas, a marca franco-brasileira de cuidados com a pele L’Occitane au Brésil causou grande alvoroço ao anunciar o relançamento de uma de suas linhas mais vendidas no país: a linha Orquídea, que agora ganha o sobrenome ‘Pro’.

Voltada para uma rotina de cuidados com a pele mais intensiva e descomplicada, as opções de produtos vão desde limpeza facial até hidratação e reparação de áreas mais sensíveis do rosto, como olheiras e pálpebras.

Entre os destaques da nova linha, o Creme Facial Noturno Renovador chama atenção pela sua capacidade de combater sinais mais comuns de envelhecimento precoce, como rugas e linhas de expressão finas em volta da boca e olhos.

Creme Facial Noturno Renovador Orquídea PRO 50g Compre agora: L'Occitane au Brésil - R$ 169,90

Apesar da inovação alcançada com ativos como o Ácido Hialurônico e a Niacinamida, que proporcionam renovação da pele ao longo da noite, o produto não oferece textura espessa e nem pesa no rosto ao longo da aplicação.

Se você é daquelas que se incomoda com a sensação de pele pegajosa após o skincare, esse certamente poderá ser um bom investimento para sua rotina.

Um outro item que chama bastante atenção nesta nova etapa de skincare de L’Occitane au Brésil é o Hidratante Facial com FPS 30. Segundo a marca, o item é capaz de oferecer hidratação por até 24h, controlando a oleosidade da pele sem deixar acúmulos ou aspecto pegajoso ao longo do uso.

Sabemos que esse tipo de produto não é novidade no mercado nacional, mas ao analisar sua textura e durabilidade, ele não passa despercebido ao cumprir com a promessa de manter a pele hidratada por mais tempo.

Mesmo oferecendo fator de proteção na composição, ele não substitui o protetor solar, mas adiciona uma camada extra de proteção garantindo o cuidado contra os raios UV por mais tempo.

Linha de cuidados faciais | Lanoa Skincare

Entrando na forte tendência de cuidados com a pele, atribuindo delicadeza e sofisticação em sua primeira linha, a marca de skincare Lanoa chega ao mercado nacional com grandes objetivos em produtos que valem cada centavo.

Com o propósito de oferecer formulações naturais e livres de radicais, a marca faz o seu debut com 5 produtos essenciais – de limpeza facial até regeneração – para qualquer tipo de rotina de skincare, inclusive para quem não possui o hábito de cuidar da pele.

Um dos exemplos facilitadores é a Água Micelar Calming que limpa a pele com bastante facilidade, mesmo para quem utiliza maquiagens mais elaboradas.

Ao contrário de algumas formulações disponíveis no mercado, essa opção não arde e nem deixa os olhos sensíveis após a aplicação, deixando a pele calma e pronta para uma generosa camada de hidratante.

E por falar em hidratação, a linha ainda possui uma opção que irá encher os olhos de qualquer amante de skincare: o Hidratante Argila Rosa sem enxágue.

Para quem possui a pele sensibilizada ou com episódios recorrentes de irritação, o produto acalma as zonas cutâneas irritadas por oferecer um sensorial capaz de conter vermelhidões e outros aspectos irritativos.

Hidratante Argila Rosa sem Enxágue Compre agora: Lanoa Skincare - R$ 69,00

E o melhor, não precisa de enxágue! Dá para usar antes de dormir ou logo após a limpeza profunda da pele.

Bastão Antioleosidade | Sallve

Que os produtos em sticks são a febre do ano, isso todo mundo já sabe. Mas você já pensou em testar produtos de skincare neste formato? Pois é exatamente essa uma das principais apostas da marca Sallve para o segundo semestre do ano.

Com o Bastão Antioleosidade, a marca promete tudo o que um hidratante facial de toque seco faria, porém, com um plus: a facilidade de aplicação e versatilidade de um produto que pode ser transportado e reaplicado em qualquer hora e lugar (a depender do make, claro).

Segundo as especificações, o produto promete até 12 horas de pele matte e poros disfarçados, e cumpre bem o seu papel nesse quesito. No entanto, há um adendo: sua espalhabilidade pode não ser compatível com a formulação de produtos de outras marcas, como séruns ou primers.

Em um teste no qual o item foi utilizado durante a preparação da pele para uma maquiagem leve, alguns gruminhos foram notados próximos à testa e às têmporas, o que não compromete sua eficiência. Pelo contrário, apenas reforça seu poder de disfarçar o que não deve ser visto.

Lip Balms “The Coffee Collection” | Creamy

Para as amantes de skincare – e cafés -, a marca Creamy, conhecida pelas linhas de cuidados e tratamentos com a pele, se uniu à rede de cafeterias The Coffee para uma collab surpreendente e repleta de bom gosto.

Com uma coleção que reúne três tons terrosos de lip balms, a parceria busca aproximar dois universos icônicos que combinam em qualquer tipo de ocasião e make.

Kit Lip Balm The Coffee + Creamy Compre agora: Creamy - R$ 95,89

Suas texturas são cremosas e proporcionam aos lábios hidratação, sensoriais únicos e uma aplicação confortável e aromática.

Entre os tons que mais chamam a atenção nesse lançamento, estão o Chai, disponível em duas versões – com sensorial gelado e outro quente – e o Mocha, que podem ser ótimas opções para quem gosta de oferecer aos lábios volume e brilho intenso.

Os melhores lançamentos de cuidados pessoais

Desodorante Creme Sérum | Dove

Após uma leva de lançamentos que busca unir cuidados pessoais a ativos que melhoram o aspecto e a textura da pele, a Dove lançou, neste último mês, um de seus produtos mais revolucionários para o mercado nacional nos últimos meses.

Com os Desodorantes Cremes Séruns, a marca elevou a expectativa com antitranspirantes que prometem fortalecer a barreira cutânea das axilas, reduzindo irritações e foliculites provenientes da depilação, que causam escurecimento na região.

Desodorante Antitranspirante Dove Creme Sérum Compre agora: Beleza na Web - R$ 27,90

E não é à toa que a linha é um verdadeiro viral: sua fragrâncias são agradáveis e não destoam de outros aromas que a marca vem proporcionando.

Isso sem falar de todo o potencial do Desodorante Creme Sérum Previne Escurecimento, que de fato mantém as axilas macias e levemente mais claras após mais de um mês de uso.

A acessibilidade do preço também é um ponto de destaque, tornando o produto um dos favoritos nos resultados de testes de agosto.

Os melhores lançamentos de cuidados com os cabelos

Linha Uso Obrigatório | TRUSS

Responsável por um dos produtos best-sellers no quesito proteção e reconstrução capilar, a marca TRUSS finalmente divulgou o relançamento da linha Uso Obrigatório.

Dessa vez, a marca decidiu ouvir suas consumidoras e apostar em uma linha que conta com texturas mais fluidas, fragrância marcante e, claro, toda a proteção e os ativos poderosos que ajudam a reconstruir os fios da raiz às pontas.

Logo no primeiro uso, tanto o Shampoo quanto o Condicionador Uso Obrigatório proporcionam um balanço extraordinário ao cabelo, como se os fios estivessem recebendo uma injeção poderosa de fortalecimento, sem perder a naturalidade e a maciez.

Para finalização, o Spray Uso Obrigatório se mostrou mais uma vez eficaz em seu objetivo de oferecer um cabelo iluminado, fácil de desembaraçar e protegido de danos causados pelo uso do secador, babyliss ou chapinha.

Contudo, o destaque mesmo fica para a mais nova aposta da marca: o Reconstructive Oil, um finalizador de textura leve que recupera e devolve o viço e o movimento dos cabelos logo na primeira aplicação.

Ele não acumula nem deixa os fios com aquele efeito molhado e oleoso que odiamos. Ao contrário: sua aplicação é simples e a absorção, instantânea. Uma linha verdadeiramente completa!

Spray Finalizador Uso Obrigatório TRUSS Compre agora: Beleza na Web - R$ 129,90

Finalizador Reconstructive Oil Uso Obrigatório TRUSS Compre agora: Beleza na Web - R$ 107,40

Os melhores lançamentos de maquiagem

Máscaras de cílios BADgal Bang | Benefit

Se você está procurando por uma máscara de cílios potente para makes no dia a dia, a Benefit, marca best-seller de Sephora, acaba de relançar uma de suas linhas mais cobiçadas para os cílios.

Com opções à prova d’água e em cores clássicas, como o marrom, as máscaras BADgal Bang chegam para elevar o volume dos cílios sem a necessidade de utilizar o famoso curvex ou pestanas postiças.

Máscaras de cílios BADgal Bang Benefit Compre agora: Sephora - R$ 219,00

Seu aplicador é ideal para dar aquele retoques em cílios inferiores. Além disso, a sua fórmula permite que o processo de secagem seja tão rápido quanto a possibilidade de finalizar os olhos somente com o produto. Super versátil!

Apesar dos valores serem um pouco altos, o produto compensa quando analisamos quesitos como tecnologia de fórmula – contém vitamina B5, que ajuda no fortalecimento dos fios – e a durabilidade da aplicação.

Diluidor de maquiagem Duraline | INGLOT

A espera acabou! A marca de cosméticos polonesa INGLOT desembarcou no Brasil no último mês e trouxe como lançamento para o mercado nacional produtos que são verdadeiros milagres para a rotina de maquiagem das brasileiras.

Se, como muitos amantes de maquiagem, você tem dificuldade em garantir a durabilidade da base ou do corretivo, o diluidor de maquiagem Duraline pode ser a salvação para manter a maquiagem intacta por mais tempo.

Assim como na formulação viral vendida até então em plataformas físicas e digitais no exterior, a marca fez questão de oferecer o mesmo produto, que já pode ser encontrado em solo brasileiro.

Diluidor de maquiagem Duraline INGLOT Compre agora: AMOBeleza - R$ 189,00

Com algumas gotinhas do Duraline, é possível transformar uma porção média de qualquer base ou corretivo em uma camada mais aderente e natural à pele, sem pesar ou craquelar.

A fragrância não agride os olhos nem o nariz, tornando a preparação da pele ainda mais eficiente e livre de manchas e imperfeições por horas a fio.

Iluminador Forever Glow Star Filter |Dior

Que a Dior é uma marca francesa excepcional em linhas voltadas à preparação e finalização de maquiagens, todo mundo já sabe, não é mesmo?

Mas foi em agosto que a expert em beleza de passarelas elevou o nível de qualidade com um dos iluminadores mais elegantes e versáteis do mercado: o Forever Glow Star Filter.

Iluminador Forever Glow Star Filter Dior Compre agora: Sephora - R$ 349,00

Sua textura, além de fluida, é fácil de aplicar em qualquer tipo de pele, seja madura ou com poucas linhas. No entanto, por conter ativos super hidratantes, pode não ser a melhor opção para peles oleosas.

Vale a pena apostar na sua aplicação antes mesmo da base, o que pode proporcionar um viço e uma luminosidade incomparáveis para maquiagens mais elaboradas ou quando você quiser brilhar ainda mais.

Os melhores lançamentos de perfumes

Eau de parfum Million Gold For Her | Rabanne

Sabe aquela fragrância que preenche os ambientes, trazendo consigo uma projeção sofisticada e com “cara de rica”? Pois são exatamente essas características que o novo eau de parfum Million Gold For Her traz neste lançamento da Rabanne.

Após a fusão entre a marca espanhola e a grife Carolina Herrera, em abril deste ano, a Rabanne tem apostado cada vez mais em reproduzir seus clássicos, sem deixar de lado o público mais atual, que valoriza fragrâncias com tecnologia e personalidade.

Eau de Parfum Million Gold For Her Rabanne Compre agora: Beleza na Web - R$ 518,90

Com notas florais e menos intensas que as da antiga linha (Lady Million), esse perfume é perfeito para dias em que a objetividade e a confiança estão nos seus planos. Seja para o trabalho ou para um encontro, essa fragrância vai te render alguns elogios.

Eau de parfum Íris Priprioca | Natura Alta Perfumaria

Em um encontro aromático entre o floral amadeirado e a delicadeza de ingredientes típicos da América Latina, a casa de perfumaria Natura surpreende ao lançar um eau de parfum tão sofisticado quanto uma opção estrangeira neste mês de agosto.

Eau de Parfum Íris Priprioca Natura Alta Perfumaria Compre agora: Natura - R$ 370,00

Fazendo sua estreia com uma linha de Alta Perfumaria tanto para uso pessoal quanto para cuidados com a casa – com velas e difusores de ambiente -, a marca brasileira acerta ao apostar em ingredientes nativos potentes, como a Priprioca, que exala tons amadeirados envolventes.

Sua projeção, como um todo, é suave, mas tão marcante quanto a nova etapa da Natura no mercado de perfumaria atual.

