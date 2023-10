Amanda Meirelles dá dicas para cuidar da pele oleosa

Atualizado em 26 out 2023, 22h35 - Publicado em 25 out 2023, 09h03

São poucas as sensações tão incômodas quanto estar na correria do dia a dia e ficar preocupada com a pele oleosa, tentando ao máximo controlar o brilho exagerado que teima em surgir mesmo com a maquiagem. E com as recentes ondas de calor, parece inevitável lidar ela em algum ponto do dia. Mas, ao invés de entrar na onda de frustração e se desesperar com milhões de falsas promessas, é importante que adotemos uma rotina correta. Por isso, conversamos com Amanda Meirelles, influenciadora, graduada em medicina e pós-graduanda em dermatologia, para dividir suas melhores dicas para contornar o problema

Dicas de Amanda Meirelles para a pele oleosa

Entenda sua oleosidade

Cada pele é única, existem algumas que, por natureza, têm maior liberação de gordura e são mais oleosas durante o ano todo. Mas, durante períodos quentes como a primavera e o verão, todos podemos acabar sofrendo um aumento da oleosidade da derme, o que pode ocasionar uma estranheza em quem raramente sofre com o fenômeno e, pior, não tem ferramentas para lidar com o problema.

Meirelles conta que o calor excessivo estimula a produção e a liberação de gordura pelas glândulas sebáceas, provocando assim o aumento da oleosidade.

“A gente tem um aumento do suor pelas glândulas sudoríparas e os raios ultravioletas, que também agem de uma maneira inflamatória, podendo aumentar a produção de sebo, deixando a pele mais oleosa. Isso é pessoal de cada indivíduo, mas quem já tem a pele oleosa é mais prejudicado”, explica.

Skincare anti-oleosidade!

Vamos começar uma skincare anti-oleosidade? A influenciadora e dermatologista revela que a limpeza é a primeira chave para controlar a pele durante as próximas estações: “Realizar a limpeza da pele com produtos que contêm um ácido glicólico e ácido salicílico” é o ideal, garante.

É importante hidratar a pele – sim, mesmo durante o calor – com hidratantes que contém o ácido hialurônico, evitando que os poros sejam obstruídos.

“Grande parte do sebo é produzido com o objetivo de hidratar a pele, razão pela qual se a pele já estiver bem hidratada não será necessário produzir tanta oleosidade”, conta Amanda.

E, claro, não basta se proteger apenas contra a oleosidade, não é mesmo? “É essencial utilizar um protetor solar mais leve e de toque seco, que não deixe a pele carregada. Também recomendo passar um óleo frio e utilizar produtos matificantes, para diminuir a aparência da oleosidade”, recomenda.

Amanda também cita o uso de tônicos com ativos anti-inflamatórios e séruns leves, os chamados oil-free, para manter a pele saudável e reduzir a ação das glândulas sebáceas. E, no fim do dia, não se esqueça de fazer a retirada total da sua maquiagem.

E como controlar a oleosidade fora de casa?

De vez em quando, pode ser inevitável que a pele mostre algum tipo de oleosidade, mas isso não significa que você não possa esconder ou minimizar os efeitos. “Podemos utilizar lenços umedecidos de bebê ou lenços específicos para isso, que existem em pacotinhos que você consegue deixar dentro da bolsa e utilizar quando perceber que a pele está brilhando demais. E, claro, também recomendo o pó translúcido, pois deixa a maquiagem mais seca, retirando o brilho extremo da pele”, explica Meirelles.

Evitando o efeito rebote

Já ouviu falar do efeito rebote? Quando exageramos na limpeza ou na quantidade de alguns produtos, podemos acabar alcançando um efeito completamente oposto ao desejado: mais oleosidade!

Para evitar o efeito rebote, é necessário utilizar todos os produtos na medida certa para a pele – o que pode ser consultado com o seu dermatologista – além de não exagerar na limpeza da pele, pois podemos acabar retirando óleos essenciais para a saúde da derme.

“É importante utilizar produtos especializados em equilibrar a oleosidade, e não em remover esse óleo”, conta.

Dicas de ouro da Amanda

E para você que precisa de um check-list para cuidar da oleosidade da pele, a Amanda deixou mais dicas:

Manter uma alimentação saudável, ou seja, não exagere nos alimentos gordurosos e ultraprocessados;

Beber a quantidade necessária de água por dia, que é 35 ml por quilo;

Realizar a limpeza de pele de forma correta – mas sem exageros, hein?

Não se esqueça da hidratação da pele;

Utilizar protetor solar oil free e utilizar maquiagem oil free, mate e com textura leve.

