Produtos de skincare que jamais devem ser misturados

Atire a primeira pedra quem nunca realizou uma combinação maluca de produtos de skincare durante uma rotina de cuidados com a pele, não é mesmo?

Em alguns casos, essas combinações improvisadas podem ser os principais motivos por trás de episódios recorrentes de reações alérgicas, irritações e até mesmo efeito rebote de sintomas relacionados à saúde da cútis, como excesso de cravos, espinhas e até mesmo oleosidade.

E para te ajudar a não cometer mais esses deslizes, conversamos com a dermatologista, Leilane Velloni, médica especialista em estética facial e corporal para revelar quais são os produtos de skincare que você jamais deve misturar. Veja só quais são:

Vitamina C + Ácidos

Segundo Leilane, uma das recorrentes combinações de produtos que contribuem na ineficácia de ativos e até causam irritações superficiais na pele, é a junção de cremes ou séruns com vitamina C e ácidos utilizados para esfoliação não mecânica da pele.

“A vitamina C é um antioxidante potente, mas é instável e pode oxidar facilmente a pele. Já o ácido salicílico, por exemplo, é um esfoliante que pode alterar o pH da pele e reduzir a eficácia da vitamina C, diminuindo seus benefícios renovadores”, comenta a dermatologista.

Portanto, evite utilizar cremes hidratantes ou renovadores com ativos que contenham a vitamina C antes ou depois de uma esfoliação à base de ácidos. Prefira cremes com ativos naturais ou livres de composições que possam oxidar ou alterar ainda mais o pH da sua pele.

Retinol + Ácido glicólico

Amado por muitos e odiado por outros, o retinol é um dos componentes mais propensos a erros no momento de aplicação durante a rotina de skincare, de acordo com Leilane.

E uma das queixas mais comuns relacionadas ao seu uso se dá quando o ativo é combinado a ácidos esfoliantes tão potentes quanto ele próprio, como o caso do ácido glicólico.

“Ambos são ativos potentes cujo o objetivo são de trazer a esfoliação e a renovação da primeira camada da pele. Quando usados juntos, podem causar irritação, vermelhidão e sensibilidade excessiva, comprometendo a barreira cutânea que protege e trata as próximas camadas da derme”, alerta .

Então, atente-se! Não aplique nenhum esfoliante ou qualquer outro ácido capaz de renovar a pele sem a prescrição ou supervisão médica. Eles devem ser geridos com cuidado e em quantidades adequadas para que não prejudiquem a proteção natural da cútis.

E em casos de irritação por este ou qualquer outro produto, suspenda imediatamente o uso.

Niacinamida + Vitamina C

Para quem busca unificar o tom da pele, eliminando de vez aquelas indesejadas manchinhas, a Niacinamida pode ser a melhor opção para clarear essas imperfeições. Mas será que ela pode ser combinada a outros produtos que possuem essa mesma finalidade?

“Embora a combinação de Niacinamida e outros antioxidantes tenham sido consideradas problemáticas no passado, estudos recentes sugerem que podem sim ser usados juntos, mas com cautela”, explica Leilane.

“Dependendo da formulação e do pH do produto, a combinação pode anular os benefícios de ambos os ativos, especialmente se usados em concentrações elevadas”, acrescenta.

Sendo assim, procure alternar e dinamizar o uso de clareadores de acordo com a sua necessidade de concentração e, verifique os métodos de aplicação indicados pelo seu dermatologista.

Apesar da baixa propensão de efeito rebote, não queremos correr o risco de uma possível irritação ou até mesmo ineficácia na rotina, certo?

“É importante considerar a compatibilidade dos ativos de cada produto com um dermatologista. Isso evita que uma possível anulação de efeitos sejam frequentes. Além disso, dê tempo para que cada produto seja absorvido antes de aplicar o próximo. Isso ajuda a otimizar os benefícios e reduzir o risco de irritação.”

