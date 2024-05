Qual é o melhor iluminador? Líquido, em bastão ou em pó?

O iluminador é responsável por destacar pontos estratégicos do rosto. Depois de tantos tutoriais e produtos incríveis lançados no mercado, a ideia de que é preciso ser profissional no assunto para alcançar o make desejado ficou no passado – e também traz dúvidas sobre o que fazer e quais materiais usar.

A seguir, você descobre tudo sobre os iluminadores e em quais investir para todas as ocasiões!

Qual é melhor: iluminador líquido, em bastão ou em pó?

Antes de mais nada, saiba que o mercado de beleza conta com diferentes tipos de iluminadores para atender as preferências de cada pessoa. E, veja bem, é provável que as suas necessidades sejam contempladas também:

Iluminador em pó

Talvez o mais famoso, o iluminador em pó oferece o acabamento mais intenso e duradouro entre as opções. Ao mesmo tempo, é o tipo que mais acrescenta textura à pele – e aqui entra a necessidade de aplicar pouco produto e em regiões estratégicas, como o nariz, as têmporas e o arco do cupido.

Iluminador líquido

Quando o assunto é proporcionar brilho suave e natural, o iluminador líquido dispara na frente. É que a fluidez característica dessa opção permite uma aplicação mais fácil, sem acumular ou deixar marcado, segundo o maquiador profissional Emerson Damascena.

Iluminador cremoso ou em bastão

Práticos, versáteis e com acabamento natural, o iluminador cremoso ou em bastão traz o aspecto de pele hidratada. Acontece que a própria cremosidade do produto impede o efeito craquelado e a textura ressecada. “Há opções com partículas de glitter para um brilho mais acentuado também”, indica o especialista Emerson Damascena.

Como escolher o iluminador para cada tom de pele?

A chave para escolher o iluminador certo é considerar seu subtom da pele. “Para subtons de pele mais quentes, indico iluminadores dourados e pêssegos. Para subtons de pele mais frios, produtos prateados e rosados funcionam bem”, explica a maquiadora Letícia Gomes.

Onde no rosto aplicar iluminador?

A função do iluminador é destacar pontos estratégicos no rosto, como têmporas, pálpebras, centro do nariz, arco do cupido, canto interno do olho e a ponta do queixo. “Essas regiões realçam os contornos naturais do rosto, proporcionando um brilho sutil e destacando os traços de maneira elegante”, afirma Letícia.

Como evitar que o iluminador realce poros e linhas de expressão?

Por oferecer destaque ao local em que é aplicado, o iluminador exige um cuidado para não tornar ainda mais evidente linhas de expressão, poros e imperfeições.

“Peles com mais textura geralmente se beneficiam de produtos com menor pigmentação, além da não aplicação do iluminador nas imperfeições”, esclarece Emerson. Outra dica levantada pelo especialista é apostar em iluminadores com partículas finas para evitar a ênfase de linhas, rugas e acnes.

Como aplicar iluminador em diferentes formatos de rosto?

A técnica de aplicação varia de acordo com o formato do rosto. “Quando o rosto é mais redondo, a maquiagem com iluminador no topo das maçãs e, suavemente, em direção às têmporas, ajuda a criar uma ilusão de elevação, o que valoriza o make”, diz o especialista.

Enquanto em rostos mais angulares é mais indicado focar nos pontos altos do rosto para suavizar as linhas. “No nariz pode ser usado ou não, depende da vontade de realçar o ponto do nariz, O importante é sempre esfumar bem para um acabamento natural”, finaliza Emerson.