Máscara de cílios marrom: tudo sobre o produto que é hit

Que as máscaras de cílios são um dos itens de maquiagem mais consumidos no universo da beleza, isso todo mundo já sabe. Agora, para quem não perde nenhuma novidade desse universo, uma nova tendência chega para transformar o uso desse item na rotina de beleza: a máscara de cílios marrom.

E para contar tudo sobre essa alternativa viral de maquiagem, conversamos com a maquiadora especialista em noivas, Débora Rezzende, para dar todas as dicas sobre como elaborar looks com aspecto natural usando o rímel na cor marrom. Veja só:

Qual a diferença entre a máscara marrom e a preta?

Apesar de possuir a mesma finalidade de qualquer outra máscara, Débora explica que optar pela máscara de cílios na cor marrom pode ser sinônimo de atribuir ainda mais suavidade e naturalidade para os olhos.

“O rímel marrom tem o poder de transformar o olhar e trazer aquela sensação de que ele está mais aberto. Por sua cor ser menos intensa que o rímel preto e bastante semelhante a cor natural dos cílios, ele não trás sombra para os olhos, fazendo com que a maquiagem ganhe esse aspecto mais delicado”, explica a expert em produção de beleza para eventos e cerimônias.

Ela ainda ressalta que usar a máscara de cílios cor marrom poderá ajudar na adaptação de quem não possui o costume ou a prática de usar o item, seja em cores tradicionais, como a máscara preta, ou até mesmo as opções coloridas.

“É uma produto com uma cor tão natural que dificilmente as pessoas notam. Quem não possui o hábito de se maquiar acaba sendo um ótimo pontapé para incluir o produto na rotina de maquiagem”, explica. Vale dizer, no entanto, que ela dá sim bastante volume e curvatura, deixando os cílios tão bem finalizados quanto a preta.

Como usar a máscara de cílios marrom?

“Gosto de pensar que a máscara marrom vai trazer equilíbrio para os olhos quando combinada com outras cores. Eu gosto de aplicá-la principalmente em makes para o dia, combinando com sombras mais cintilantes e em tons rosados. Já para o uso durante a noite, aplicar o delineador preto, traçando uma linha bem fininha no canto externo dos olhos, vai fazer com que essa combinação pareça mais sofisticada”, exemplifica.

Vale lembrar que, apesar de trazer naturalidade para os olhos, usar a máscara de cílios marrom poderá diminuir as sombras e contorno dos olhos, fazendo com que alguns pontos da parte superior da face fiquem menos evidentes no restante da maquiagem.

“Quando não elaboramos uma maquiagem intensa para os olhos, nossas sombras naturais da face poderão ganhar menos destaque. O pulo do gato é deixar todo o contexto mais suave e harmônico, sem exagerar. Contorno, blush, sombra e batom devem ornar com os olhos para que o look, como um todo, pareça uma proposta original e homogênea”, ressalva Débora.

Uma boa dica é apostar em blushes e em contornos em tons corados e quentes. Eles ajudam a trazer a suavidade para o rosto, exaltando esse aspecto natural e saudável na pele.

O mesmo vale para para as sombras nos olhos. Que tal optar por um esfumado usando o mesmo tom do contorno ou blush nas pálpebras? Utilizando um pincel macio, você poderá criar lindas transições de sombras nos olhos, trazendo novamente as proporções e os contornos na parte inferior e superior dos olhos.

Máscara de cílios marrom para testar

E para você que ficou tentada em incluir a máscara de cílios marrom em sua rotina de maquiagem, aqui testamos algumas opções para você descobrir qual mais combina com o seu uso. Confira as resenhas a seguir e onde comprar cada produto:

Big No Panda Brown, de Vizzela Cosméticos

Com toda certeza, essa é uma das opções de máscaras de cílios na cor marrom mais completa do mercado nacional de beleza. Sua fórmula possui tecnologia que seca rápido e não mancha caso você precise coçar os olhos ou lacrimejar.

Um outro ponto positivo é o seu aplicador, que apesar de ser um pouco maior, encaixa perfeitamente, tanto em aplicações nos cílios superiores, quanto inferiores. Nota 10 para aplicação, duração e cor!

Vizzela Cosméticos Big No Panda Brown Vizzela Cosméticos Big No Panda Brown – Máscara para Cílios 5g Compre agora: Beleza na Web - R$ 44,90

Stack Marrom Chest, de MAC

Se você procura uma máscara de cílios para garantir volume e preenchimento, essa opção não irá te deixar na mão.

Sua textura é um pouco mais espessa, o que afeta a secagem e a naturalidade da aplicação. Dependendo de quantas camadas forem aplicadas, o produto poderá unir um pouco mais os fios, o que, para algumas pessoas, pode não ser uma boa opção.

A cor garante o aspecto natural que toda máscara de cílios marrom promete, porém o cheiro e o valor deixam o produto um pouco a desejar.

M·A·C Stack Marrom Chestnut M·A·C Stack Marrom Chestnut – Máscara para Cílios 12ml Compre agora: Beleza na Web - R$ 248,90

Better Than Sex, de Too Faced

Conhecida por ser um dos maiores best-sellers da Too Faced, essa opção garante a mesma funcionalidade e naturalidade para os cílios da opção da marca em preto.

Seu aplicador é anatômico, o que facilita a criação de camadas naturais e volumosas. Dependendo do tom dos fios dos cílios, a máscara poderá oferecer um resultado parecido com a máscara preta, já que sua fórmula possui pigmentos um pouco mais escuros que outras opções.

Sua secagem é rápida e a duração garante conforto para os cílios, mesmo ao coçar ou lacrimejar.

Too Faced Better Than Sex Chocolate Too Faced Better Than Sex Chocolate – Máscara para Cílios 8g Compre agora: Beleza na Web - R$ 228,90

