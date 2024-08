4 passos para ter o cabelo de Blake Lively em ‘É Assim que Acaba’

Desde que foi lançado, É Assim que Acaba, com Blake Lively, tem dado o que falar. Seja pela expectativa dos fãs do livro em relação ao longa, pelos rumores de um suposto desentendimento entre os protagonistas, ou pelo posicionamento duvidoso da atriz acerca da temática da obra durante entrevistas, fato é que o filme se tornou um grande evento tanto na internet quanto nas bilheterias.

Para se ter uma ideia, o longa lidera o ranking de produções mais vistas nos cinemas brasileiros, tendo alcançado 2,2 milhões de espectadores e R$ 45 milhões em território nacional, segundo a empresa Comscore. Já em termos mundiais, são mais de US$ 242 milhões em bilheterias.

Mas para além do faturamento e boatos de bastidores, outra coisa tem chamado a atenção dos espectadores: o cabelo da protagonista. E não é de hoje que Lively se destaca nesse sentido. Na internet, não faltam dicas de como conseguir os fios da ex Gossip Girl enquanto ela interpretava Serena Van Der Woodsen. Agora, no papel de Lily Bloom, eles ganharam ainda mais ondas e volume.

Assistiu ao filme, quer um cabelo no mesmo estilo, e não sabe por onde começar? Fica tranquila, porque a gente fez um passo a passo para te ajudar. Confira abaixo:

1. Preparação

Para começar, é preciso deixar os fios limpos e hidratados. Na hora de lavá-los, escolha um shampoo adequado para o seu tipo de cabelo e que tenha um fator de hidratação mais acentuado. O mesmo vale para o condicionador.

2. Secagem

Antes de iniciar a secagem, é fundamental aplicar um bom protetor térmico. Esse produto pode parecer dispensável, mas é justamente ele que vai proteger seus fios contra os danos causados pelas fontes de calor, garantindo que você não perca toda a hidratação que fez no passo anterior.

Na hora de secar, opte por uma escova redonda, pois isso deixará seu cabelo mais volumoso. No meio do processo, tente inclinar o corpo, colocar a cabeça para baixo e jogar o cabelo para frente. Secando dessa forma, você adiciona ainda mais volume às raízes.

3. Ondas

Cabelo limpo, seco e já com os primeiros toques de volume. Agora, é o momento de se dedicar às ondas.

Aqui, vale usar tanto a chapinha quanto um babyliss de tamanho médio a grande – o que você preferir. O importante é ligar a fonte de calor em uma temperatura média/alta.

Com o instrumento aquecido, divida o cabelo em mechas para facilitar o processo e garantir que nenhuma parte seja esquecida. Vale usar presilhas e elásticos para se organizar.

Em seguida, comece com a parte inferior e vá subindo, de dentro para fora, formando cachos mais grossos.

A ideia é enrolar cada mecha ao redor do babyliss ou da chapinha, mantendo as ondas soltas e naturais. Para um efeito ainda mais volumoso, não enrole o cabelo completamente; deixe as pontas soltas. Se estiver usando uma chapinha, você pode deslizar e torcer para ter esse mesmo efeito.

4. Finalização

Depois de ondular todas as mechas, passe os dedos pelos cabelos, entre os fios, para soltar os cachos e criar um efeito mais natural e despojado.

E aqui vem uma dica que faz toda a diferença: aplique um spray de brilho para dar um acabamento saudável. Vale também aplicar um spray de fixação de baixo para cima, “abrindo” o cabelo e aplicando na raiz. Mas nada de exageros nessa etapa. Deixar um aspecto de leveza é fundamental para conseguir o mesmo resultado da atriz. Assim, ele durará mais, sem ficar pesado ou rígido.

Dicas extras

Faça ajustes finais conforme necessário. Pode ser que você precise dar mais volume a algumas áreas ou ajustar a forma das ondas. Outro truque é aplicar óleo capilar nas pontas para dar um brilho extra e evitar frizz.

E não fique com receio de explorar esse estilo. Ele é ótimo tanto para eventos especiais em um visual mais formal, quanto no dia a dia em situações casuais.

