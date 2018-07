Depois da onda do efeito matte, chegou a vez do batom de efeito molhado invadir as makes. Muito comum nos anos 1990 e no início dos anos 2000, ele está de volta e já é o queridinho das celebridades no red carpet.

Com uma textura leve e muito brilho, o batom com efeito molhado aparece em tons de rosa, nude e em cores fortes e vibrantes como o vermelho, o dourado e o vinho. Os gloss transparentes também podem ser usados, mas desde que sejam aplicados por cima de um batom.

Confira famosas que já investiram nessa tendência:

Lupita Nyong’o

–

Gigi Hadid

–

Rihanna

–

Amanda Seyfried

–

Angelina Jolie

–

