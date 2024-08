7 piores hábitos para quem tem cabelos cacheados

Se você tem cabelo cacheado, saiba que alguns hábitos podem comprometer a saúde e aparência dos seus fios. Desde pentear o cabelo inadequadamente até secar as madeixas com uma toalha muito forte, diversos comportamentos podem resultar em frizz, perda da definição dos cachos e até mesmo pontas duplas.

“Os cabelos cacheados tendem a ser mais secos e porosos do que os lisos ou ondulados e, consequentemente, precisam de cuidados específicos”, de acordo com Ana Paula Lahoz Badiglian, médica dermatologista e fundadora da Clínica Sage. Considerando isso, descubra a seguir o que evitar ao cuidar das suas madeixas cacheadas.

Aplicar produtos excessivamente



O uso exagerado de produtos pode comprometer a definição dos cachos. Segundo Ana Paula, é importante aplicar a quantidade certa dos tratamentos para evitar fios opacos, pesados, com acúmulo de resíduos e sem curvatura.

Pentear o cabelo seco

Ao pentear o cabelo seco, é possível destruir a definição dos cachos, aumentar o frizz e elevar o risco de quebra dos fios. “O ideal é umedecer os cabelos com uma mistura de água e óleo, leave-in ou creme para pentear”, indica Ana Paula. “Tenha paciência para evitar quebrar os fios no processo”, completa.

Não lavar o cabelo com frequência

Acreditar que lavar os cabelos frequentemente faz mal à saúde capilar é um engano. Mesmo em madeixas mais finas, como as cacheadas, é importante fazer a higiene de duas a três vezes por semana. Fios com curvatura, porém, precisam de shampoos mais suaves e de condicionadores e tratamentos mais potentes.

Lavar as madeixas com condicionador, técnica conhecida por co-wash, entre as higienizações, é uma das recomendações da profissional. “Os fios ficam protegidos e sofrem menos com o poder detergente do shampoo”, explica.

Hidratar o cabelo inadequadamente

A falta de hidratação é inimiga de qualquer cabelo, mas especialmente do cacheado. Não só a aparência fica ressecada, mas também a curvatura é comprometida. “Muitos pacientes reclamam de cachos sem definição. O que observamos na maioria dos casos é que os fios estão ressecados”, comenta a dermatologista.

Outros cuidados incluem: usar água morna, aplicar tratamentos de hidratação, reconstrução e nutrição, e fazer massagens no couro cabeludo.

Secar o cabelo com força e usando a toalha do corpo

A intensidade dos movimentos ao secar o cabelo faz toda a diferença. “Evite esfregar os fios com força ou realizar movimentos bruscos para ter menos frizz. O ideal é amassar e pressionar delicadamente o cabelo, das pontas ao couro cabeludo, sem friccionar”, indica Ana Paula.

Além disso, a toalha comum pode comprometer a definição dos cachos. “Toalhas de microfibra ou camisetas de algodão ajudam a reduzir o frizz e o atrito com os fios, mas não são indispensáveis”, diz a dermatologista.

Dormir com os cabelos molhados

Evitar dormir com os cabelos molhados é fundamental para a proteção capilar. “Se precisar lavar à noite, seque-os com secador e difusor em temperatura média a fria, para que o travesseiro não se torne um ambiente propício para o crescimento de fungos, bactérias e ácaros”, indica.

“Usar uma touca ou fronha de cetim pode ajudar a reduzir o atrito e preservar os cachos. Cobrir o travesseiro com um lenço do mesmo pano, como se fazia nos anos 1970, também traz esse efeito” acrescenta a médica.

Aplicar um óleo ou tratamento leave-in à noite é indicado, mas só para quem não tem tendência a acne, pois o produto pode respingar no rosto, colo e costas, piorando o quadro em quem é propenso.

Desembaraçar da raiz para as pontas

Outro problema na hora de pentear os cabelos é desembaraçar da raiz para as pontas. “O ideal é dividir os cabelos em mechas e desembaraçar começando pelas pontas, indo em direção à raiz, mecha por mecha, com bastante calma.” Utilizar um pente ou escova de cerdas largas ou até mesmo os dedos também minimiza os danos.

