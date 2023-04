Como estar sempre cheirosa? Confira 10 dicas infalíveis

Todos nós conhecemos alguém que, não importa o que faça, sempre está cheirando bem. Seja voltando da balada ou finalizando uma corrida ao ar livre, essa pessoa parece ter acabado de tomar um banho de rosas e aplicado uma camada generosa de perfume. Engana-se quem acredita ser apenas sorte, pois existem hábitos que te fazem alcançar isso. Vem com a gente que te mostramos quais são eles!

Higienização correta

Por mais óbvio que pareça, a lavagem adequada do corpo é a principal forma de remover bactérias, excesso de oleosidade e odor corporal. “Higiene rigorosa, usando sabonetes antissépticos, é o que faz a diferença”, pontua a dermatologista Jamille Salim.

Muita gente acredita estar fazendo tudo certinho, mas na verdade abandona algumas partes do corpo. Certifique-se com seu médico que a limpeza está adequada. A higiene bucal também é necessária, sendo um dos principais marcadores quando o assunto é cheiro ruim. Faça a escovação, raspagem de língua e use fio dental.

Alimentação saudável

Os alimentos influenciam o nosso odor. No caso da bromidrose axilar, que é o mau aroma nesta região, a cebola e o alho podem piorar o fedor, segundo a especialista. Além disso, manter o corpo devidamente hidratado ajuda a eliminar toxinas. “Tenha uma alimentação balanceada e hidratação adequada, sem exagerar no volume de água, porque ela não faz milagre. Na dúvida, converse com seu médico”, continua.

Aplique perfume nestas regiões

Quem nunca ficou em dúvida sobre onde passar o perfume que atire a primeira pedra! Além do pescoço (que já é uma área clássica), passar um pouco do produto atrás das orelhas, nos ombros e no pulso pode ser uma ótima pedida, pois são regiões em que outras pessoas normalmente têm contato na hora de nos cumprimentar, por exemplo. Estar com a pele hidratada antes e não esfregar após a aplicação também é importante.

Pulverize sua escova com perfume para cabelo

Espirrar aromas próprios para os fios em seu pente vai te tornar ainda mais cheirosa. Não faz bem usar perfumes comuns, pois são prejudiciais ao couro cabeludo e podem danificar as raízes do cabelo.

Veja os sinais do seu corpo

Seu corpo dá sinais quando não vai bem, e muitas vezes isso acontece através dos aromas. O suor produzido por glândulas é inodoro, ou seja, não tem cheiro, de acordo com a especialista. No entanto, ao ser sintetizado por bactérias que naturalmente habitam o nosso corpo, ele adquire um odor desagradável.

Isso pode ser agravado pela falta de higiene ou alguma comorbidade associada, como diabetes, obesidade ou intertrigo, diz a dermatologista Mariana Duarte.

Consulta

Ao perceber que o péssimo cheiro não vai embora mesmo depois das mudanças de hábitos, chega a hora de ir ao médico, afirma a especialista. “Se os sinais persistirem, a consulta pode ser necessária para avaliar tratamentos mais específicos, como antibióticos, formulações tópicas e até toxina botulínica”.

Usar antitranspirante à noite e reaplicar ao longo do dia

A fórmula do antitranspirante penetra nos poros para impedir que o suor apareça. Ao passar a noite, em vez de pela manhã, você dá tempo para ele agir. Repetir as aplicações durante o dia, caso não seja suficiente apenas uma vez, também pode ser uma boa alternativa.

Os pés não podem ser esquecidos

Poucas coisas são tão desagradáveis ao nariz quanto o chulé. Atualmente, há produtos específicos para que ele não apareça, com ação antibactericida e antitranspirante. Vale o investimento para evitar problemas.

Lavar suas roupas regularmente

Não adianta estar perfumada se as suas roupas estão fedorentas. Resíduos corporais causam odores também nas peças, por isso a importância de eliminá-los na hora da lavagem, que precisa ser regular e com sabão em pó de qualidade.

Aplicar uma camada de aromas em tudo!

Usar itens com cheiros agradáveis em todas as roupas, lençóis e tecidos que vestimos também é uma indicação. Muitos deles, vale ressaltar, tem perfumes específicos.

Cheirinho dentro do guarda-roupa

Dica boa é dica compartilhada: borrife um pouco de perfume no seu guarda-roupa semanalmente, pois assim, as peças sempre vão ter um bom aroma, que além de não ser exagerado, ainda complementa a aplicação diária em seu corpo.